Toàn cảnh vụ fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định trên SVĐ Hàng Đẫy

Tối 11/9, CLB Nam Định đến làm khách trên SVĐ Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC. Điểm nhấn của trận đấu không chỉ ở mặt cỏ mà còn trên những khán đài, nơi các CĐV Nam Định ngồi. Ảnh: Oanh Oanh Trong suốt cả trận đấu, khán đài B SVĐ Hàng Đẫy tràn ngập khói lửa do CĐV Nam Định đốt pháo sáng. Ảnh: Oanh Oanh Nếu chỉ dừng lại ở việc đốt pháo sáng trên khán đài thôi chưa đủ, CĐV CLB Nam Định còn bắn 1 quả pháo sáng sang bên phía khán đài A. Ảnh: Cắt clip VTV. Quả pháo sáng được bắn từ khán đài của CĐV Nam Định trúng vào fan nữ khiến chị bị rách to ở phần đùi và máu tuôn ra xối xả. Ảnh: Tuấn Mark Xung quanh fan nữ trên còn có rất đông người cả phụ nữ và trẻ nhỏ khiến một góc khán đài A SVĐ Hàng Đẫy náo loạn. Ảnh: Tuấn Mark. Sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên y tế CLB Nam Định ngay lập tức sơ cứu vết thương cho fan nữ kém may mắn. Do vết rách quá to, fan nữ trên được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa. Ảnh: Lâm Thỏa Theo tìm hiểu của PV, fan nữ bị trúng pháo sáng từ CĐV Nam Định có tên T.H.A hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Thỏa. Sau khi được chuyển vào bệnh viện Xanh Pôn, chị H.A được xác định bị bỏng lưu huỳnh nặng và phải phẫu thuật tới 2 lần. Sau khi sự việc với chị H.A xảy ra, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF cùng đại diện 2 đội Hà Nội FC và Nam Định đều có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình vết thương của fan nữ kém may mắn. Ảnh: Hà Nội FC

