TikToker Khánh Huyền tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc "nét căng"

TikToker Huyền 2k4 (tên thật: Nguyễn Thị Khánh Huyền" là một hot girl sở hữu nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô được biết đến nhiều khi lên xe hoa, về chung nhà với thiếu gia miền Tây - Duy Nhỏ (Bụt) khi vừa tròn 18 tuổi. Theo đó, chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự chúc phúc của đông đảo khán giả bởi sự đẹp đôi, tương xứng. Mới đây, Huyền 2K4 còn mạnh dan khoe visual cực xinh xắn với mặt mộc đẹp không tỳ vết. Qua hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận ra nữ TikToker sở hữu gương mặt xinh xắn với làn da sáng khoẻ, đường nét sắc sảo không hề có khuyết điểm. Trong khi nhiều người rất ngại khoe mặt mộc bởi chưa đủ tự tin, hoặc chỉ thật sự thoải mái khi xuất hiện trước công chúng trong diện mạo ấn tượng nhất thì Huyền 2k4 đã "nhập hội" những hot girl chẳng ngại khoe gương mặt không lớp phấn son. Có thể thấy gương mặt mộc Huyền 2k4 xứng đáng nhận được 10 điểm tuyệt đối. Bên cạnh đó, Huyền 2k4 và Xoài Non có nhiều điểm chung về phong cách, đời tư cá nhân nên họ thường được so sánh với nhau. Câu chuyện mặt mộc cũng không ngoại lệ. Nếu Huyền 2k4 sở hữu làn da căng bóng, những đường nét sắc sảo trên gương mặt thì Xoài Non cũng xinh xắn không kém với những nét tựa như lai Tây. Nhiều người ưu ái cho rằng bà xã Duy Nhỏ chỉ cần chăm chút thêm thời gian nữa là có thể vượt danh "búp bê sống" của cả Xoài Non. Trên trang cá nhân, Huyền 2k4 cũng gây ấn tượng đặc biệt khi thường xuất hiện với hình ảnh một nàng hot girl sở hữu mái tóc sáng màu ấn tượng, lối trang điểm trong veo và phong cách ăn mặc quyến rũ có chừng mực. Dù thường được so sánh nhưng không thể phủ nhận bà xã Duy Nhỏ có nét đẹp rất riêng. Huyền 2k4 cũng từng gây chú ý khi "lỡ tay" khoe cơ ngơi toát mùi tiền. Theo đó, dù chưa từng chia sẻ hình ảnh cụ thể về không gian mình cùng ông xã đang sống nhưng qua những bức ảnh check-in, có thể thấy nàng hot girl đang sống trong căn nhà vô cùng sang chảnh với tủ đồ hiệu trông như ở cửa hàng, ngoài ra những không gian khác trong nhà cũng rất sang trọng.

