Thời trang ăn cưới của Văn Hậu và Hải My bất ngờ “đào” lại

Trước thềm đám cưới 11/11 của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, netizen bỗng lục lại hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi ăn cưới của hội bạn thân và cầu thủ. Bắt đầu công khai hẹn hò chính thức từ tháng 8/2022, tuy nhiên Đoàn Văn Hậu và bạn gái đã xuất hiện chung trong nhiều đám cưới của dàn cầu thủ khác trước đó. Từ đám cưới của Hà Đức Chinh đến đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cặp đôi này cũng gây bão mạng vì visual trai xinh gái đẹp cùng mức độ tình tứ. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn mặc đồ tone-sur-tone mỗi lần xuất hiện trong đám cưới. Tuy chưa thể hiện quá nhiều tình cảm và có phần dè chừng ống kính, nhưng không ít "người qua đường" vẫn bắt gặp được khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi. Lần có nhiều cử chỉ thân thiết và visual soi cận nhất là trong đám cưới của cầu thủ Thành Chung. Sự xuất hiện của Văn Hậu và Hải My tại đám cưới khiến netizen chú ý vì thời điểm đó cả hai chưa công khai. Thời điểm hiện tại cả hai đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đám cưới diễn ra vào ngày 11/11 tới đây ở Thái Bình - quê nhà chú rể. Yêu nhau gần 3 năm và nắm tay nhau đi ăn cưới nhiều bạn bè thân thiết, cuối cùng cặp đôi đã quyết định "về chung một nhà". Những ngày qua, họ chụp ảnh cưới, gửi thiệp đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Theo thông tin in trên thiệp cưới, Văn Hậu chọn sân bóng thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà để làm lễ thành hôn. Sau đó, họ làm tiệc mừng ở Hà Nội vào ngày 26/11. Ảnh: Tổng hợp

