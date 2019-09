Thiếu nữ ngực trần ở Hội An: Chủ quán cafe nói gì?

Người mẫu tự do Trần Mai Hương ngực trần, có hành động uốn éo phản cảm trên mái nhà của quán cà phê Faifo Coffee ở Hội An rồi quay clip tung lên mạng đã gây bức xúc dư luận.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 19/9, chủ quán cà phê Faifo Coffee đã gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương và người dân về hình ảnh đáng tiếc trên.

Hotgirl Trần Mai Hương tạo dáng chụp ảnh tại đô thị cổ Hội An.

Theo chủ nhân quán cà phê Faifo Coffee, 4 năm qua kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động tại 130 Trần Phú, Faifo Coffee đã nhận được nhiều tình thương mến của du khách gần xa khi đến với Hội An.

"Nếu không có tình yêu đó của du khách, những hình ảnh của Faifo nói riêng và nét đẹp cổ kính của Hội An nói chung sẽ không thể có được sự lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Faifo Coffee xin được gửi lòng biết ơn và sự trân quý tới du khách vì đã yêu thương Faifo Coffee trong suốt thời gian vừa qua", chủ quán này viết.

Theo chủ quán, bên cạnh hàng trăm nghìn bức ảnh được check-in tại Faifo Coffee, vừa qua có một du khách chụp hình tại tầng 3 sân thượng với hình ảnh phản cảm và không phù hợp, gây nên những sự không hài lòng đối với người dân Hội An cũng như những du khách yêu thành phố cổ kính.

Chủ quán cà phê Faifo Coffee xin lỗi chính quyền địa phương, người dân và du khách.

Faifo Coffee nhận trách nhiệm thiếu sót trong việc kiểm soát hình ảnh của du khách trong thời gian ngồi uống cafe và chụp hình tại quán. Đồng thời, chủ quán gửi lời xin lỗi tới phường, Trung tâm Văn hóa, UBND TP Hội An...

Người mẫu tự do Trần Mai Hương khỏa thân có hành động phản cảm tại đô thị cổ Hội An.

Được biết, Trần Mai Hương hiện là người mẫu tự do, diễn viên một số sân khấu kịch tại TP HCM. Clip trên cũng được chủ nhân gỡ xuống khỏi trang Facebook "Trần Mai Hương".

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Phòng VH-TT TP Hội An đã có văn bản gửi lên Sở VHTT-DL, Thanh tra Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Nam và UBND TP Hội An đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý việc quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo các đơn vị của Sở phối hợp với Phòng VH-TT TP Hội An xác minh, làm rõ để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật về di sản.