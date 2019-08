Thiếu nữ bị lừa 300 triệu "làm lễ" cho người yêu cũ quay lại

Để có tiền tiêu xài, Đỗ Việt Hùng (2000, huyện Thạch Thất, Hà Nội) lập tài khoản với tên Hoàng Ngọc Linh, giả danh là thầy cúng trên Facebook. Hùng thường xuyên đăng tải bài viết với nội dung “Ai muốn quay lại với người yêu cũ thì inbox sẽ được như ý muốn”, đánh vào tâm lý mê tín, nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ.

Đỗ Việt Hùng tại cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên

Ngày 8/5, chị C. (26 tuổi, Cẩm Xuyên) vô tình đọc được bài viết của Hùng và “dính bẫy”. Sau khi nói chuyện với “thầy cúng” này, chị C. đồng ý chuyển số tiền 4 triệu đồng làm lễ và 500.000 đồng tiền công. Chiêu trò lễ lạt này còn được Hùng tiếp tục sử dụng, khiến chị C. phải 38 lần chuyển tiền cho hắn, với tổng số tiền lên tới 318 triệu đồng.

Nhận ra số tiền đã quá lớn mà không thấy kết quả nào như mong đợi, chị C. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên trình báo Cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên.

Đến ngày 22/8, Đỗ Việt Hùng bị công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ để điều tra với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.