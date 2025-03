Thiên An diện bikini tí hon "mặc như không"

Thời gian qua, khán giả có thể thấy, Thiên An càng ngày càng rực rỡ, nhan sắc lên hương và đặc biệt là gu thời trang của mỹ nhân 9X nóng bỏng "hết nước chấm". Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, có thể thấy dù bận bịu công việc và chăm bé Sol nhưng Thiên An vẫn dành thời gian, chăm chỉ tập luyện yoga để giữ dáng. Cô sở hữu số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Mới đây, Thiên An gây sốt khi khoe ảnh diện bikini tí hon "bỏng mắt". Thiết kế có tông màu nude tiệp màu da của Thiên An nên càng khiến người xem "đỏ mặt" vì "mặc như không". Không thể phủ nhận được độ nóng bỏng của mỹ nhân 9X sau bao sóng gió của cuộc đời. Người đẹp phô trọn vòng 3 trái đào cùng vòng eo không chút mỡ thừa trước ống kính. Đầm khoét ngực giúp cô tôn vòng 1 căng tràn sức sống. Thiên An tự tin diện trang phục xuyên thấu khoe hình thể khi đi sự kiện Nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của mỹ nhân gốc Bình Dương

