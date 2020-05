Soi BXH hotgirl Việt trên Instagram, nhiều cái tên gây bất ngờ

Đứng đầu trong danh sách hot girl Việt có lượng follow khủng trên Instagram là cái tên khá quen mặt Linh Ka. Cô nàng có tới 1,5 triệu người theo dõi trên trang cá nhân @linggka109. Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002. Cô nàng được chú ý nhờ hàng loạt bản cover với chất giọng trong trẻo, dễ nghe và ngoại hình trong sáng, xinh xắn. Mặc dù không tham gia nghệ thuật và tập trung thời gian để hoàn thành công việc du học tại Nhật Bản nhưng hot girl Mẫn Tiên vẫn nằm trong top gái xinh có lượng follow khủng trên Instagram. Mẫn Tiên 1 triệu người theo dõi trên Instagram, hot girl 9X Hà thành gây ấn tượng bằng sự trong sáng, ngọt ngào đến “đốn gục” người nhìn. Võ Ngọc Trân sinh năm 2001 là cô nàng từng gây ấn tượng với bức ảnh mặc áo dài khoe vòng nào ra vòng đấy cách đây chưa lâu. Hot girl Sài thành có 614.000 người theo dõi trên trang cá nhân @vox.ngoc.traan Gương mặt xinh xắn của Ngọc Trân từng được báo Hàn, báo Trung ca ngợi là không góc chết, đặc biệt, sống mũi cao và thẳng đẹp hơn "phẫu thuật thẩm mỹ" của cô nàng luôn là ao ước của rất nhiều bạn gái. Không còn quá nhiều hoạt động nghệ thuật như đóng MV hay chụp hình lookbook như trước nhưng dường như danh tiếng của An Japan không hề suy giảm. Hot girl Sài thành hiện có 613.000 người theo dõi trên Instagram "chính chủ" @hoaiann. Với khuôn mặt lai, thân hình chuẩn và nước da trắng ngần, An Japan dễ chinh phục người theo dõi. Phạm Trang hay nickname là Xoài Non là một trong những cô nàng hot nhất trên Instagram. Chị dâu tương lai của Diệp Lâm Anh có 533.000 lượt follow trên trang cá nhân @chanchan.0411. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Hàn Hằng là một trong những hot girl 10X gia nhập CLB gái xinh 10X trên Instagram. Cô nàng này có 503.000 người theo dõi trên trang các nhân @han.hang. Hàn Hằng xinh xắn, quyến rũ và theo đuổi hình tượng nóng bỏng với số đo 3 vòng siêu chuẩn. "Hot girl tạp hóa" nhiều lần lên báo Trung vì lý do có cố tình dìm cỡ nào cũng không thể khiến cô nàng "xấu đi". Ngọc Quỳnh sinh năm 2001, cựu học sinh trường THPT Trần Phú (TP.HCM). Cô nàng được gọi là "nữ thần đồng phục", vì sự dễ thương, xinh xắn khi diện đồng phục của mình. Trên Instagram cá nhân của mình, Ngọc Quỳnh có 455.000 người theo dõi. Đây chính là ”gương mặt vàng” của làng thời trang Sài Gòn, khi cô nàng được rất nhiều thương hiệu thời trang local chọn làm KOL để quảng bá cho sản phẩm. Được mệnh danh là cô nàng nữ thần xinh nhất Instagram, Bâu hay Nguyễn Ngọc Phương Vy chính là một trong những hot-Instagramer đến thời điểm này. Bâu là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh và là một trong những nữ sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng có 388.000 follow. Phạm Châu Hồng Vân là một cái tên không còn quá xa lạ với giới trẻ Việt. Cô nàng từng gây sốt MXH với bức ảnh thẻ hoàn hảo của mình và được gọi là "hot girl ảnh thẻ". Nhờ đó, Hồng Vân đã trở nên nổi tiếng và sở hữu rất nhiều lượt theo dõi, từ đó trở thành gương mặt quảng cáo và lookbook của nhiều thương hiệu. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

Đứng đầu trong danh sách hot girl Việt có lượng follow khủng trên Instagram là cái tên khá quen mặt Linh Ka. Cô nàng có tới 1,5 triệu người theo dõi trên trang cá nhân @linggka109. Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002. Cô nàng được chú ý nhờ hàng loạt bản cover với chất giọng trong trẻo, dễ nghe và ngoại hình trong sáng, xinh xắn. Mặc dù không tham gia nghệ thuật và tập trung thời gian để hoàn thành công việc du học tại Nhật Bản nhưng hot girl Mẫn Tiên vẫn nằm trong top gái xinh có lượng follow khủng trên Instagram. Mẫn Tiên 1 triệu người theo dõi trên Instagram, hot girl 9X Hà thành gây ấn tượng bằng sự trong sáng, ngọt ngào đến “đốn gục” người nhìn. Võ Ngọc Trân sinh năm 2001 là cô nàng từng gây ấn tượng với bức ảnh mặc áo dài khoe vòng nào ra vòng đấy cách đây chưa lâu. Hot girl Sài thành có 614.000 người theo dõi trên trang cá nhân @vox.ngoc.traan Gương mặt xinh xắn của Ngọc Trân từng được báo Hàn, báo Trung ca ngợi là không góc chết, đặc biệt, sống mũi cao và thẳng đẹp hơn "phẫu thuật thẩm mỹ" của cô nàng luôn là ao ước của rất nhiều bạn gái. Không còn quá nhiều hoạt động nghệ thuật như đóng MV hay chụp hình lookbook như trước nhưng dường như danh tiếng của An Japan không hề suy giảm. Hot girl Sài thành hiện có 613.000 người theo dõi trên Instagram "chính chủ" @hoaiann. Với khuôn mặt lai, thân hình chuẩn và nước da trắng ngần, An Japan dễ chinh phục người theo dõi. Phạm Trang hay nickname là Xoài Non là một trong những cô nàng hot nhất trên Instagram. Chị dâu tương lai của Diệp Lâm Anh có 533.000 lượt follow trên trang cá nhân @chanchan.0411. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Hàn Hằng là một trong những hot girl 10X gia nhập CLB gái xinh 10X trên Instagram. Cô nàng này có 503.000 người theo dõi trên trang các nhân @han.hang. Hàn Hằng xinh xắn, quyến rũ và theo đuổi hình tượng nóng bỏng với số đo 3 vòng siêu chuẩn. "Hot girl tạp hóa" nhiều lần lên báo Trung vì lý do có cố tình dìm cỡ nào cũng không thể khiến cô nàng "xấu đi". Ngọc Quỳnh sinh năm 2001, cựu học sinh trường THPT Trần Phú (TP.HCM). Cô nàng được gọi là "nữ thần đồng phục", vì sự dễ thương, xinh xắn khi diện đồng phục của mình. Trên Instagram cá nhân của mình, Ngọc Quỳnh có 455.000 người theo dõi. Đây chính là ”gương mặt vàng” của làng thời trang Sài Gòn, khi cô nàng được rất nhiều thương hiệu thời trang local chọn làm KOL để quảng bá cho sản phẩm. Được mệnh danh là cô nàng nữ thần xinh nhất Instagram, Bâu hay Nguyễn Ngọc Phương Vy chính là một trong những hot-Instagramer đến thời điểm này. Bâu là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh và là một trong những nữ sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng có 388.000 follow. Phạm Châu Hồng Vân là một cái tên không còn quá xa lạ với giới trẻ Việt. Cô nàng từng gây sốt MXH với bức ảnh thẻ hoàn hảo của mình và được gọi là "hot girl ảnh thẻ". Nhờ đó, Hồng Vân đã trở nên nổi tiếng và sở hữu rất nhiều lượt theo dõi, từ đó trở thành gương mặt quảng cáo và lookbook của nhiều thương hiệu. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube