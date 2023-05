Quyết định sinh con, hot girl Xoài Non bị móc mỉa chuyện học hành

Hot girl Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, SN 2002) vốn không còn là cái tên xa lạ với các bạn trẻ hiện nay. Cô nàng càng nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa sau mối tình với "chàng streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis. Sau gần 3 năm kết hôn, vợ chồng hot girl Xoài Non một lần nữa gây chú ý khi chia sẻ rằng cả hai quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo thay vì phương pháp mang thai tự nhiên. Chia sẻ này của Xoài Non khiến cô gái tiếp tục đối mặt với những lời xì xào, bàn tán ra vào không mấy hay ho về chuyện vợ chồng cô. Chuyện sinh con của hot girl Sài thành này liên tục vướng nhiều lời bàn tán, người động viên hy vọng cặp đôi sẽ sớm có "trái ngọt". Người lại lên tiếng chỉ trích cho rằng việc Xoài Non giảm cân gây ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ. Thậm chí, Xoài Non còn chia sẻ việc bản thân từng bị "móc mỉa" rằng: "Những người thất học như tôi thì không thể nào dạy con". Đáp trả nhận định này, gái xinh 2K tâm sự: "Lúc mới nghe tôi rất buồn, nhưng tôi luôn nghĩ, nếu sau này tôi có con, tôi tin chắc sẽ dạy dỗ con tốt". Việc netizen đưa ra lời bàn tán không hay ở trên xuất phát từ chia sẻ việc bản thân dừng học khi chuẩn bị lên lớp 11 của Xoài Non cách đây khá lâu. Và ở thời điểm hiện tại, Xoài Non không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân, vẫn là người có ích cho xã hội và tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Dù sớm nghỉ học nhưng đến hiện tại, Xoài Non đã đạt được những thành công nhất định ở lứa tuổi còn khá trẻ. Lấy chồng giàu có, thời điểm Xoài Non và Nghiêm Hiếu kết hôn, cô nàng không ít lần bị gắn mác "ham chồng giàu và nổi tiếng, kết hôn chỉ vì tiền..." Có lẽ đây cũng là động lực để Xoài Non cố gắng và hoàn thiện bản thân để không mang tiếng dựa dẫm. Ảnh: FBNV

