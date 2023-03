Quảng bá ẩm thực, nữ sinh Nghệ An gây sốt vì nhan sắc

Văn hóa, ẩm thực Việt Nam vốn chẳng phải là đề tài mới song vẫn không ngừng gây chú ý. Bằng chứng là chỉ mới "lên sóng" 3 nền tảng mạng xã hội từ tháng 07/2022 nhưng "Thôn Nữ Official" đã thu về những con số cực kì ấn tượng. Đứng sau thành công của kênh này là nhóm các bạn trẻ có chung đam mê quay chụp và đặc biệt Nguyễn Lâm Anh - "thôn nữ" 10x với khát khao đưa những món ăn dân dã của quê nhà bay cao, bay xa hơn nữa. Thông tin từ Báo Nghệ An, Nguyễn Lâm Anh sinh năm 2003 tại thành phố Vinh. Cô nàng sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa" và hiện đang là sinh năm 2 của trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng Lâm Anh lại thường xuyên được bố mẹ cho về quê trải nghiệm. Với cô nàng, sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng những món ăn do chính tay bà nội nấu. Ý tưởng xây dựng một kênh chuyên quảng bá văn hóa, ẩm thực làng quê cũng ra đời vì lẽ đó. Dù ý tưởng và thực tiễn cách nhau một khoảng khá dài nhưng cô gái nhỏ vẫn không hề thấy khó mà lui. Đối mặt với khó khăn về thời gian, kinh phí cũng như ý tưởng, Lâm Anh và các bạn vẫn tìm mọi cách vượt qua. Lâm Anh sắp xếp hợp lí thời gian học và làm. Chưa kể, vì là "nhân vật chính" trong các video nên cô nàng phải làm mọi thứ sao cho thật nhất. Không chỉ học nấu những món khó nhằn, gái xinh xứ Nghệ còn tự tay chặt củi, đẽo cây, trộn hồ, lội ao bắt cá và trèo cây hái quả... Biết rõ văn hóa - ẩm thực là con đường mà nhiều người theo đuổi, Lâm Anh luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt. Mỗi video, mỗi món ăn được nàng "thôn nữ" cho lên sóng đều chứa đựng một câu chuyện riêng. Thông thường, muốn cho ra mắt một sản phẩm hoàn chỉnh, Lâm Anh cũng như các bạn trong nhóm phải mất từ 10-15 ngày. Tuy nhiên, con số ấy chỉ áp dụng cho những video có nội dung đơn giản. Các sản phẩm cần đi xa hoặc lấy bối cảnh nhiều hơn thì thời gian cũng sẽ kéo dài hơn. Hướng đi của Lâm Anh dễ làm người ta liên tưởng tới Lý Tử Thất - "tiên nữ đồng quê" đình đám xứ Trung. Trước sự so sánh kể trên, Lâm Anh không cảm thấy buồn phiền vì "đàn chị" đã quá thành công còn mình chỉ là "lính mới". Cô nàng không phủ nhận việc bản thân học hỏi từ người đi trước nhưng khẳng định sẽ không trở thành bản sao hay cái bóng của đối phương. Trước Lâm Anh, không ít người trẻ cũng ra sức mang văn hóa - ẩm thực làng quê Việt Nam đến gần hơn với nhiều người cũng như bạn bè quốc tế. Kênh "Ẩm thực mẹ làm" do Đồng Văn Hùng và cô Dương Thị Cường xây dựng và phát triển chính là ví dụ điển hình. Không cầu kì, cũng chẳng giật gân, cặp mẹ con chỉ đơn giản là chinh phục người xem bằng những thước phim bình dị tại căn nhà mái ngói và gian bếp cũ.

