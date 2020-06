Nữ sinh trường Báo bất ngờ gây sốt mạng chỉ bằng điều này

Thời gian gần đây, hình ảnh một nữ sinh 10X diện đồng phục, đeo kính cận xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ngay lập tức, thông tin cá nhân của cô nàng cũng được tìm ra. Được biết, nữ sinh xinh đẹp tên Vũ Thị Thu Hương (sinh năm 2001, quê Hà Nam). Cô nàng hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chia sẻ về ngành học truyền thông, Thu Hương cho biết đây là ngành học có môi trường rất năng động, thú vị. Ngay từ khi còn nhỏ, cô nàng đã khao khát theo đuổi ngành này và quyết tâm chinh phục đến cùng. Năm đầu tiên xa ra đình để lên Hà Nội học, Thu Hương gặp một số vấn đề về việc làm quen môi trường mới, ổn định cuộc sống, tuy nhiên nay tất cả đã ổn.Nữ sinh Học viện Báo chí sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nước da trắng bóc, đặc biệt là đôi mắt to, tròn, long lanh cực dễ thương. Với lợi thế về ngoại hình, Thu Hương được nhiều nhiếp ảnh gia và nhãn hàng thời trang lời hợp tác. Đây cũng là cơ hội tốt để cô nàng theo đuổi đâm mê làm mẫu ảnh. Công việc mẫu ảnh không chỉ đem đến cho cô nàng sinh năm 2001 cơ hội tiếp xúc với nhiều người, học hỏi để trở nên chuyên nghiệp hơn mà còn khiến cô có thêm thu nhập, tự trang trải sinh hoạt phí đỡ đần bố mẹ. Cô nàng biết cách cân bằng giữa công việc mẫu ảnh và việc học tập trên trường. Đôi khi cuộc sống không tránh khỏi áp lực, khó khăn nhưng Thu Hương cho rằng đây chính là thử thách, vượt qua được mới trưởng thành hơn. Hot girl cảm thấy may mắn vì được bạn bè xung quanh yêu mến, giúp đỡ. Thu Hương được đánh giá là trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Mời quý độc giả xem thêm clip: Những Nữ Sinh Xinh Đẹp Nhất Tik Tok Việt Nam - Nguồn: Youtube

