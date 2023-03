Nữ giảng viên xứ Trung khoe ảnh đứng lớp được netizen truy tìm

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một lớp Đại học ở Thượng Hải, Trung Quốc nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân tình. Trong lớp học đông đúc ấy, điểm nhấn của nó chính là hình ảnh một nữ giảng viên đang say sưa giảng bài cho sinh viên của mình. Cô giáo trẻ gây ấn tượng với ngoại hình thon thả, sắc vóc gọn gàng cùng phong cách thời trang sang trọng, đậm chất thời thượng. Nhìn thoạt qua, không ai nghĩ rằng đây là một giảng viên nữ của một trường Đại học. Bởi lẽ các thầy cô giáo thường sẽ có khuynh hướng ăn mặc nhẹ nhàng, kín đáo theo phong cách công sở quen thuộc, thế nhưng nữ giảng viên này lại rất phá cách. Cô chọn cho mình một chiếc đầm chân váy màu trắng nối liền cơ thể, ôm sát theo vòng eo và khoe trọn đường cong mỹ miều. Kết hợp với bộ cánh cá tính, hiện đại ấy là đôi bốt nữ màu đen, cao đến gối cùng mái tóc đen bồng bềnh, nhìn tổng quan vô cùng khí chất và sang trọng. Chẳng nói quá nếu gọi nữ giảng viên này trông như một idol Kpop. Chính sự xinh đẹp, trẻ trung và phá cách ấy đã giúp cô thu hút cho mình rất nhiều sinh viên theo học. Lớp học lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên, bên cạnh sinh viên do mình đảm nhận lớp, còn có rất nhiều sinh viên ở những khoa, chuyên ngành khác đến tham gia lớp học của cô. Chính sự năng động, cá tính và phong cách dạy cuốn hút là lý do giúp nữ giảng viên chiếm được nhiều cảm tình từ các sinh viên Đại học. Bên cạnh những bình luận, lời khen dành cho cô giáo này thì cũng có không ít những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nữ giảng viên này ăn mặc không phù hợp và có phần đi ngược lại “thuần phong mỹ tục” trong phong cách ăn mặc của người nhà giáo xưa nay. . Tuy nhiên phần lớn vẫn ủng hộ phong cách của nữ giảng viên trẻ này, bởi lẽ cô nàng không làm gì sai và cũng không làm ảnh hưởng đến sinh viên hay chất lượng giảng dạy của mình. Bên cạnh giảng bài, nữ giảng viên còn tận tình giải đáp thắc mắc của từng sinh viên trong lớp học vô cùng kỹ càng, chu đáo Không chỉ ở Trung Quốc, ngay ở Việt Nam cũng đã từng có không ít cô giáo "làm mưa làm gió" mạng xã hội suốt một thời gian dài vì diện mạo xinh đẹp như hot girl của mình khi đứng trên bục giảng.

