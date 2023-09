Nỗi ám ảnh của nhiều người, "hot girl" Bella giờ ra sao?

"Hot girl" Bella vốn là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng và người dân khắp 2 miền Nam - Bắc. Sở dĩ Bella được biết đến bởi cô từng là "nỗi ám ảnh" của cánh taxi, xe ôm, nhà nghỉ... khi liên tục sử dụng dịch vụ mà không trả tiền. Bella có tên thật là Đoàn Thúy Hà (sinh năm 1986), trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Thời gian sau này, người ta thường xuyên thấy Bella với hình ảnh ăn mặc diêm dúa, khó hiểu, đi trên con xe máy chất chứa nhiều đồ đạc, lang thang ở nhiều tỉnh thành: Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hoá... Cứ mỗi nơi Bella đến, cô lại nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của người dân địa phương bởi hình ảnh khác biệt của mình. Người dân cũng không khỏi xót xa cho người phụ nữ không được bình thường này. Nhiều người không khỏi thắc mắc, thời gian Bella sinh hoạt, ăn uống ra sao; tiền xăng xe ở đâu để cô có thể đi hết từ địa phương này đến địa phương khác trong khi cô không có công việc nào? Mới nhất, ngày 4/9, UBND xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, "hot girl" Bella vừa được công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc điều tra về hành vi trộm cắp xe máy. Trước đó, đêm 3/9, người dân tại xã Đại Lộc phát hiện Bella đã lấy trộm xe máy trên địa bàn xã rồi bỏ chạy chạy về hướng huyện Hà Trung. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì Bella bị người dân và công an địa phương bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ, “hot girl” Bella và tang vật được Công an xã Yên Dương bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc điều tra, xử lý.

