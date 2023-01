Những điểm check-in dịp Tết ở Hà Nội thu hút giới trẻ

Ngày Tết là dịp đặc biệt để phố Cổ nghỉ ngơi sau một năm dài xô bồ, thời điểm này đi dạo chơi ở đây sẽ cảm nhận được sự bình yên lạ thường. Lên phố Cổ vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, bạn sẽ được hít căng khí trời trong lành của Hà Nội. Hồ Gươm, phố cổ được xem là trái tim của thủ đô. Vào dịp tết Nguyên đán hàng năm, nơi này sẽ mang một màu áo mới, thanh bình, trầm lặng, cổ kính, khác hẳn với sự nhộn nhịp ngày thường. Hồ Gươm là địa điểm check in Tết Nguyên Đán lý tưởng cho mọi người, mọi nhà. 4 ngôi đền trấn giữ 4 hướng của thủ đô là đền Bạch Mã, đền Voi Phục, Đền Kim Liên, đền Quán Thánh là những di tích văn hóa, lịch sử là một nét văn hóa không thể thiếu của người Hà Nội. Đầu năm du xuân đến những ngôi đền này để cầu bình an, may mắn cho gia đình, bạn bè là điều hợp lý. Lên chùa, lên phủ để cầu may, cầu bình an rồi thả cá, phóng sinh với hy vọng một năm mới cát tường. Đây cũng là những địa điểm chụp ảnh rất đẹp của thủ đô Hà Nội đấy các bạn. Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn là điểm đến yêu thích của nhiều người dân Hà Nội trong dịp đầu xuân năm mới. Khu chợ Đồng Xuân những ngày Tết hay cận Tết được khoác lên mình màu áo hoàn toàn mới. Chẳng cần diện đồ rực rỡ, với tà áo dài truyền thống, mỗi bức hình bạn chụp tại đây sẽ mang lại vẻ đẹp riêng biệt, đó là sự bình dị, hoài cổ, tựa như lạc vào không gian Hồng Kông. Hồ Tây cũng là địa điểm đi chơi ngày Tết được giới trẻ Hà thành lựa chọn. Sau khi kết thúc hành trình đến các ngôi đền, chùa nổi tiếng của thủ đô, bạn có thể thay đổi không khí du xuân khi vào những trung tâm thương mại lớn để trải nghiệm các trò chơi, em phim, cùng nhau ăn uống. Ảnh: Internet

