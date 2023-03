Nhờ tay thợ make up, bà cô U60 "biến hình" trẻ cả chục tuổi

Trend "biến hình" đã không còn xa lạ gì đối với người dùng mạng xã hội. Việc trang điểm sẽ giúp chị em phụ nữ xinh đẹp và cuốn hút hơn trong mắt người đối diện, nhờ đó nâng cao sự tự tin trong cuộc sống. Mới đây, một tài khoản đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip "biến hình" cho một người phụ nữ U60 chỉ nhờ trang điểm, giúp cô xóa đi tất cả các dấu vết thời gian trên gương mặt, trở về tuổi thanh xuân một cách ngoạn mục. Thậm chí có nhiều người xem còn nhận xét rằng: "Nhờ make up đã giúp cho cô nhìn như 30 tuổi". Cụ thể, theo lời đề nghị giúp đỡ của người phụ nữ: “Tuổi xuân của cô đã qua rồi, con hãy trang điểm cho cô trở lại tuổi đôi mươi nhé!”. Và thế là anh thợ make up vào việc luôn khiến dân tình đã không khỏi trầm trồ trước màn biến hoá. Chỉ nhờ trang điểm, cô đã che đi hàng loạt dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt. Có thể thấy, cận cảnh khuôn mặt mộc của cô đã xuất hiện nhiều khuyết điểm, dấu vết thời gian. Làn da của cô có nhiều vết chân chim, quầng thâm mắt hiện rõ. Chính vì thế, thợ trang điểm đã sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi make up, đồng thời ưu tiên sử dụng một lớp nền mỏng nhẹ, nhưng vẫn có độ che phủ cao để che đi những vết thâm và sử dụng phấn phủ để kiềm dầu, giữ cho lớp nền được bền đẹp. Sau đó, người thợ tiếp tục kẻ mắt, vẽ lông mày, đánh khối, má hồng và tô son phù hợp với màu mắt. Tiếp đó là làm tóc, đeo phụ kiện và thay đổi trang phục. Cả quá trình người thợ đều vô cùng tỉ mỉ với hy vọng người phụ nữ này sẽ trở nên xinh đẹp nhất. Và sau khoảng thời gian chờ đợi, thành quả đã vượt mong đợi của người phụ nữ. Có thể thấy nhờ make up mà dường như các khuyết điểm như nếp nhăn, quầng thâm, nốt tàn nhang trên khuôn mặt của người phụ nữ này đều được che lấp hết. Trang điểm không chỉ đơn thuần là nghệ thuật mà thực sự là một thứ “phép màu” có thể giúp cho người ta "lột xác" bất kể dung mạo và cả tuổi tác.

