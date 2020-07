Nhờ clip hát chay, nữ sinh Nghệ An bỗng nổi tiếng khắp Tiktok

Những ngày qua, cộng đồng Tik Tok bất ngờ trước sự nổi tiếng của cô bạn Nguyễn Hải Yến (sinh năm 2002, Nghệ An) khi đăng tải clip đính chính tin đồn "hát nhép". Trước đó, nữ sinh bị nhiều người cho rằng đang hát nhép bởi giọng ca quá xuất sắc. Sau đó Hải Yến đã chứng minh bằng đoạn clip ngắn và thu về gần 8 triệu view. Vốn có năng khiếu lại đam mê ca hát nên nữ sinh 2K thường xuyên đăng tải những clip khoe giọng của mình lên Tik Tok. Hải Yến cho biết đây là giọng bẩm sinh, cô chưa học qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát trời phú, nữ sinh Nghệ An còn khiến dân mạng bất ngờ khi gương mặt có nhiều nét rất giống với Hương Giang Idol. So sánh hai hình ảnh có thể thấy, miệng và mũi của Hải Yến khá giống với người đẹp showbiz này. Dân mạng còn để lại nhiều bình luận nhận xét cô bạn có ngoại hình giống Hoa hậu Hương Giang. Được biết, Yến cũng là một fan của người đẹp này nên cô nàng cảm thấy vui khi được mọi người nhận xét như vậy. Hiện nữ sinh đang tập trung cho kỳ thi THPT Quốc gia và có dự định sẽ tham gia các cuộc thi âm nhạc trong tương lai. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh Nghệ An nói nhiều thứ tiếng - Nguồn: KÊNH VTC1

