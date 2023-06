Nhờ bạn thân chụp ảnh Cầu Vàng, chàng trai không nhận ra mình

Tìm được một người bạn thân hợp cạ đã khó, tìm được người bạn chụp ảnh có tâm lại càng khó hơn. Có lẽ đây là điều ước mà mọi chàng trai, hay cô gái đều mong muốn gặp được. Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ bộ ảnh do bạn thân chụp khiến cư dân mạng cười ra nước mắt. Cụ thể, chàng trai này cùng bạn mình đi du lịch Đà Nẵng và đến check in ở Cầu Vàng. Có lẽ muốn có ảnh kỷ niệm nên chàng trai đã nhờ bạn thân chụp ảnh. Khi bạn thân chụp hình, chàng trai cũng hào hứng không kém, ra vẻ chuyên nghiệp khi nào căn góc, nào căn ánh sáng, cẩn thận hơn còn bày cho mình diễn, tạo dáng, đổi kiểu, lăn lê bò toài. Thế nhưng đến khi xem ảnh thì “muốn sang chấn tâm lý”. Thay vì có những bức ảnh sống ảo cực đẹp để khoe trên Facebook khi tới cầu Vàng thì anh chàng lại nhận về những sản phẩm rất "ố dề". Cũng có ý tưởng lấy chiều sâu cho bức ảnh sống ảo nhưng điểm nét nó lạ lắm. Mọi thứ đều mờ ảo, không nhìn rõ nhân vật chính khi qua ống kính của người bạn thân. Thêm một pha "vê nét" thật đáng trách của người bạn thân khi được nhờ chụp ảnh. Dưới bài đăng, nhiều người cảm thấy vô cùng đáng thương cho chàng trai khi có bạn thân chụp ảnh không có tâm. "Trước khi lên kế hoạch đi du lịch nên tìm đứa nào chụp ảnh có tâm" hay "Quá đáng thực sự, chụp như này mà cũng chụp cho được"... là những bình luận dân mạng để lại dưới bài đăng của chàng trai. Chụp 100 tấm ít nhất phải được 1 tấm nhưng đằng này chẳng được bức ảnh nào. Dù trường hợp này xuất hiện nhiều nhưng không ít người vẫn không may mắn gặp được người bạn chụp ảnh có tâm. Ảnh: Fanpage Chửi thuê

