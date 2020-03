Nhiếp ảnh gia Việt kiều body 6 múi, kiếm 80.000 USD trên đất Mỹ

Cãi lời bố mẹ, bỏ trường danh giá đi chụp ảnh cưới

Ken Thinh Pham sinh năm 1987 tại Đồng Nai. 18 tuổi, anh theo bố mẹ sang Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới ở xứ sở cờ hoa. Sau khi học lại cấp ba để vượt qua rào cản ngôn ngữ cũng như học cách thâm nhập vào cuộc sống của người bản địa, Ken trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin của Northern Virginia Community College. Đây là một trong những trường cao đẳng cộng đồng danh giá nhất trên đất Mỹ và sinh viên có thể chuyển tiếp lên rất nhiều trường đại học, trong đó có những trường đại học danh tiếng như Geoge Mason University, University of Virginia, Virginia Tech.

Chân dung nhiếp ảnh gia Việt kiều Ken Thinh Pham.

Ngày Ken rời khỏi trường cấp ba, công nghệ thông tin là một trong những ngành học hot nhất vì dễ có cơ hội việc làm với thu nhập “khủng” sau khi ra trường. Thêm vào đó, hầu hết người thân đều thành công trong lĩnh vực kỹ thuật, thậm chí còn có người làm ở NASA nên Ken càng được khuyến khích chọn con đường này. Nghe theo phân tích của mọi người, anh chọn học công nghệ thông tin chứ chẳng mảy may tự hỏi đó có phải là niềm đam mê thực sự của mình không.

Từ khi học cấp ba ở Việt Nam cho đến khi học cao đẳng ở Mỹ, Ken có niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh và chụp hình. Anh đến trường vào những ngày trong tuần để học công nghệ thông tin và đi chụp vào những ngày cuối tuần. Ban đầu, anh chỉ chụp phong cảnh nhưng rồi chuyển sang vác máy đi phụ người ta chụp ảnh cưới. Niềm đam mê Ken dành cho nhiếp ảnh cứ thế lớn dần vì anh luôn thấy vui mỗi khi đi chụp. Học cao đẳng được gần hai năm, khi chỉ còn vài môn nữa là kết thúc, anh quyết định nghỉ học để dành toàn tâm toàn ý cho đam mê.

Ảnh cưới Ken chụp tại Washington DC.

Quyết định bỏ học tại ngôi trường danh giá để đi chụp ảnh khiến chàng trai Việt kiều vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình. Dù đã biết anh thích chụp hình và nhiều lần nhắc khéo chỉ nên coi đó là niềm vui và phải học hành đàng hoàng để đi làm kỹ sư nhưng người thân vẫn không thể hiểu nổi con đường anh chọn.

Ảnh pre-wedding do Ken chụp tại New Zealand.

Chấp nhận bán cá ở chợ, phụ bàn để mưu sinh, nuôi đam mê

Ken Thinh Pham bắt đầu con đường chụp ảnh chuyên nghiệp từ năm 2012. Anh sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đô la cho mỗi khoá học hoặc workshop về ánh sáng, cách tạo dáng do các chuyên gia đầu ngành giảng dạy như Jerry Ghionis, Keda Z, Johnson Wee… Không được gia đình ủng hộ, Ken làm nhiều công việc chân tay bao gồm bồi bàn ở quán ăn, phục vụ ở night club, bán cá ở chợ… để mưu sinh, trang trải cho các khoá học và có tiền mua thêm thiết, máy móc.

Từ năm 2012 cho đến năm 2017, anh trải qua nhiều lần khủng hoảng. Thu nhập từ việc chụp ảnh chẳng đủ để anh chi trả cho cuộc sống trong khi vẫn phải trả tiền nhà, tiền xe... Anh vẫn còn nhớ có những thời kỳ cùng cực nhất, anh bị quá hạn trả nợ tín dụng ngân hàng và phải chịu phạt. Vì cố gắng giữ đam mê, Ken chấp nhận làm chạy bàn vào các buổi tối để trang trải cuộc sống. Chàng Việt kiều vẫn nhớ những ngày tháng làm bồi bàn ở nightclub cả đêm nhưng sáng hôm sau vẫn phải thức dậy sớm để tham gia workshop hoặc tìm kiếm khách hàng.

Nhiếp ảnh gia Ken Thinh Pham chụp ảnh kỷ niệm với siêu mẫu Jasmine Sanders của Victoria Secret tại hậu trường show diễn “Cuộc dạo chơi của các vì sao” của NTK Công Trí tại New York Fashion Week tháng 2/2019.

Ken thừa nhận, anh từng nhiều lần bỏ cuộc. Anh quay trở lại trường với suy nghĩ hoàn thành chương trình cao đẳng, bắt đầu lại từ đầu với nghề công nghệ thông tin theo định hướng của gia đình. Một vài buổi chụp được anh duy trì vào các cuối tuần để “đỡ nhớ nghề”. Thế nhưng, những bộ ảnh của anh ngày càng nhận nhiều lời khen, được lan truyền rộng rãi, khách hàng giới thiệu cho nhau nên anh ngày càng bận rộn. Và thế là anh lại chạy theo nhiếp ảnh và tiếp tục bỏ dở tấm bằng cao đẳng. Từ năm 2018, Ken bắt đầu thực sự sống được với công việc mình yêu thích.

Ảnh do Ken Thinh Pham chụp NTK Công Trí và “thiên thần”, siêu mẫu Lais Ribeiro tại hậu trường show diễn.

Hiện tại, Ken có một nhóm khoảng 5 nhiếp ảnh gia do anh đứng đầu. Công việc lúc nào cũng bận rộn, khiến anh phải bay đi khắp các bang của Mỹ và thậm chí cả nước ngoài để chụp hình. Chi phí cho mỗi bộ ảnh pre-wedding hoặc phóng sự cưới do Ken chụp vào khoảng 3.500 – 4.000 USD. Ngoài chụp ảnh cưới, Ken còn đảm nhận phần hình ảnh cho nhiều show diễn thời trang, show ca nhạc và các cuộc thi nhan sắc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Anh cũng chính là nhiếp ảnh gia đảm nhận phần hình ảnh hậu trường trong hai show diễn giới thiệu hai bộ sưu tập “Cuộc dạo chơi của các vì sao” và “Đi tìm hạt sương nghiêng” của nhà thiết kế Công Trí diễn ra tại New York Fashion Week vào tháng 2 và tháng 9/2019. Tổng thu nhập mỗi năm của Ken lên tới 80.000 USD.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ken chiêm nghiệm: “Nếu có hối hận thì có lẽ tôi chỉ hối hận vì mình đã không dứt khoát sớm hơn, theo đuổi nhiếp ảnh ngay từ đầu chứ không tốn gần 2 năm đi học công nghệ thông tin. Tại sao ta cứ phải mất thời gian cho những thứ không thuộc về mình thay vì toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê. Khi được làm công việc mình đam mê, tôi chẳng bao giờ mệt mỏi hay áp lực mà lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Ảnh Ken Thinh Pham chụp Hung Van Ngo, chuyên gia trang điểm hàng đầu Hollywood, cùng các nhân viên tại hậu trường show “Cuộc dạo chơi của các vì sao”.

Nhiếp ảnh gia sáu múi truyền cảm hứng sống healthy và ưa xê dịch

Không chỉ nổi tiếng bởi những bộ ảnh cưới tuyệt đẹp với khung cảnh như tranh và ghi trọn cảm xúc ngọt ngào của các cặp đôi sắp trở thành vợ chồng, Ken còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi body 6 múi săn chắc và đôi chân ưa “xê dịch”.

Ken đã đi qua 35 tiểu bang của Hoa Kỳ cùng 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Những nước anh đã đặt chân đến bao gồm Anh, Pháp, Italy, Hà Lan,Bỉ, Thuỵ Sỹ, Iceland, New Zealand, Dubai... Để thoả mãn đam mê “xê dịch” lẫn nhiếp ảnh, Ken thường kết hợp chụp ảnh cưới với du lịch bằng cách sẵn sàng nhận thù lao thấp để thuyết phục các cặp cô dâu chú rể đi chụp ảnh pre-wedding ở nơi xa. Với những chuyến đi như thế, Ken thường là người lo lắng mọi chuyện, từ tìm kiếm bối cảnh đến mua vé máy bay và đặt khách sạn cho khách. Nhiều khách hàng cảm thấy tâm đắc vì đó không chỉ là những chuyến chụp ảnh cưới đơn thuần mà còn là chuyến du lịch với nhiều trải nghiệm thú vị và kỷ niệm ngọt ngào bên nhau. Mọi truyền tai nhau, giới thiệu cho nhau nên Ken ngày càng nhiều khách hàng mới. Hết mình với công việc và các khách hàng nhưng Ken cũng cố gắng duy trì cuộc sống healthy. Ken chia sẻ, anh đã giảm 25 pounds (khoảng 12kg) trong 3 tháng để có được body 6 múi, sức khoẻ tốt và tràn đầy năng lượng như bây giờ.

Body sáu múi của nhiếp ảnh gia Ken Thinh Pham. Anh giảm khoảng 12kg trong 3 tháng để có thân hình rắn chắc này.

Cách đây khoảng ba tháng, anh thức dậy với một cơn đau tim. Nỗi sợ hãi khi cơn đau tim bất chợt đến khiến Ken nhìn lại nhiều năm liên tục thức khuya và ăn uống không healthy của bản thân rồi quyết định thay đổi hoàn toàn. Từ đó, anh đều dậy từ 4h sáng và dành 4 tiếng tập luyện mỗi ngày để rèn luyện sức khoẻ và nâng cao thể lực rồi mới đi làm. Các bài tập chủ yếu là tạ và cardio. Bên cạnh đó, anh còn áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Chỉ sau hai tháng, anh thấy sức khoẻ của mình tốt hẳn lên và body cũng đẹp lên trông thấy. Sau ba tháng, anh có bụng 6 múi đúng như mơ ước.

Khi sức khoẻ và vóc dáng của mình cải thiện, Ken thấy tinh thần và năng xuất làm việc của mình cũng tốt lên. Anh quyết định chia sẻ những bài tập và chế độ ăn uống lên mạng xã hội. Anh rất vui khi nó đã truyền cảm hứng cho nhiều người thay đổi những thói quen xấu và đến phòng gym. “Rất nhiều người đã nói vì tôi mà họ thay đổi. Dù có một người, tôi cũng cảm thấy rất vui vì việc làm của mình ít nhất cũng tác động tích cực, giúp họ khoẻ mạnh hơn”, Ken nói.

Nhiếp ảnh gia Ken Thinh Pham ngày ngày đến phòng gym từ 4h-8h sáng rồi mới đi làm.

Chàng nhiếp ảnh gia 6 múi chia sẻ, nhiều người muốn giảm cân đều ngộ nhận rằng phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn. Tuy nhiên, đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm vì tinh bột rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, xây dựng cơ bắp. Ken khuyên mọi người nên ăn tinh bột nhưng chỉ ở lượng vừa đủ, phù hợp với thể trạng và mục đích giảm cân, giữ cân của mỗi người. Điều quan trọng nhất khi giảm cân là phải giảm đường và tính toán được lượng calo nạp vào, dù chỉ là ăn một viên kẹo. Anh lấy ví dụ đơn giản rằng, một ly trà sữa chứa khoảng 1.000 calo và người bình thường chỉ cần ăn 2.000 calo là đủ để giữ cân, nếu uống trà sữa rồi mà vẫn ăn cơm bình thường thì chắc chắn sẽ bị tăng cân.