Nhan sắc của gái xinh Đắk Lắk khiến cư dân mạng tìm kiếm

Phương Thị (sinh năm 1995) quê tại Đắk Lắk, hiện là hot girl đang nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng mạng. Gái xinh 9x là cái tên không quá xa lạ đối với “làng” mẫu ảnh và make up. Hiện tại, Phương Thị sở hữu cho mình hơn 53.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook. Công việc hiện tại của hot girl 9x này là người mẫu ảnh tự do và là Makeup Artist. Sở hữu nhan sắc lạ, cuốn hút, Phương Thị đang là cái một trong những cái tên được cộng đồng mạng vô cùng chú ý thời gian gần đây. Phương Thị đã theo đuổi nghề được 3-4 năm, đến nay tài năng của cô nàng ngày càng được công nhận và gặt hái nhiều thành quả. Trên trang cá nhân, Phương Thị thường xuyên "đãi mắt" cư dân mạng bằng nhiều hình ảnh khoe vẻ đẹp gợi cảm. Dù không quá nổi tiếng như nhiều hot girl hiện nay, thế nhưng ai cũng công nhận nhan sắc của cô nàng không hề kém cạnh gì. Mỗi hình ảnh của Phương Thị luôn thu về nhiều lượt like và bình luận khen ngợi. Cô đang là người mẫu ảnh tự do và là Makeup Artist được nhiều người theo đuổi. Cô mong muốn đem lại cái đẹp cho mọi người, giúp cho mọi người có thể tự tin hơn qua make up. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Yan News

