Người phụ nữ “thả rông” vòng 1 tiếp tục khoe vòng 3 nhức mắt

Người phụ nữ thích "thả rông" vòng 1 có tên L.B.C (TP.HCM) thời gian qua đã gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng bởi phong cách ăn mặc không giống ai. Dù đã có gia đình xong đi bất cứ đâu, chị C. cũng tự tin khoe vòng 1 mà không cần mặc nội y bên trong. Mới đây chị C. lại tiếp tục ăn mặc phản cảm gây chú ý khi khoe vòng 3 của mình. Lần này, cô chỉ mặc quần tất mỏng tang, thậm chí bên trong không hề mặc nội y. Việc khoe quá lộ liễu cơ thể của mình như chị C. hiện tại đã nhận về vô số lời chỉ trích của cư dân mạng. Đáp lại cộng đồng mạng, chị C vẫn vô tư và chia sẻ quan điểm của mình: "Đừng thay đổi mình vì người khác... vì chính mình là kiệt tác". Trước đó, người phụ nữ ăn mặc hở hang này đã gây chú ý khi "thả rông" vòng 1 dạo phố, vào các khu vui chơi, nhà hàng có cả trẻ em. Nhận về không ít lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng thế nhưng có vẻ như cô gái này vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục ăn mặc phản cảm, đăng tải hình ảnh lên MXH. Trên trang cá nhân, người này vẫn tung ảnh mặc áo xuyên thấu đi khắp nơi và check-in. Những hình ảnh của cô gái này đã thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng họ vô cùng "nóng mắt" khi chứng kiến phong cách ăn mặc hở hang của cô. Người phụ nữ mặc kệ những lời bàn tán, chỉ trích của mọi người vẫn tiếp tục diễn trang phục phản cảm. Được biết, trên trang cá nhân, người phụ nữ này thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, ăn uống, làm việc nhưng điểm đặc biệt là người này không hề mặc nội y và để lộ vòng 1. Biết trước sẽ nhận phải "gạch đá" từ cộng đồng mạng nên chị C đã nhanh tay khóa phần bình luận. Hình ảnh được đánh giá là phản cảm khi cô gái này lựa chọn việc "thả rông" dạo phố. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh hở bạo tại LHP Cannes, bình thường hay phản cảm? - Nguồn: YAN News

