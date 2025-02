Ngoại hình như búp bê của ái nữ nhà Khánh Thi gây “sốt mạng“

Con gái của cặp đôi nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển, bé Lisa, từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn còn nhớ thời điểm mới sinh, em bé có vẻ ngoài bụ bẫm, thế mà bẵng đi một thời gian, Lisa đã lớn như thế này rồi. Phan Hiển gần đây đăng hai bức ảnh mới của con gái Lisa trên trang cá nhân kèm câu hỏi: "Do con bé nó đáng yêu thiệt hay do con em mà em thấy nó đáng yêu vậy mọi người?". Bài đăng nhanh chóng gây chú ý, thu hút hơn 135 nghìn lượt "thích" và hơn 5 nghìn bình luận nhận xét bé Lisa kháu khỉnh. Lisa được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, mái tóc đen óng mượt và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt khiến cô bé trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đặc biệt là hai chiếc má bánh bao ửng hồng tự nhiên khiến người lớn phải "tan chảy". "Xinh xắn thật sự, như búp bê ấy", "Em bé đẹp một cách hoàn hảo", "Búp bê là đây, yêu quá" - Netizen bình luận dưới bức ảnh của Lisa được Phan Hiển đăng tải. Lisa được bố nhận xét là một em bé khó tính và tăng động gấp hai lần chị gái Anna lúc nhỏ. Bé vô cùng hiếu động nên lúc nào cũng phải có vài người trông nom. Bé Lisa chụp ảnh cùng gia đình trong bộ ảnh kỉ niệm sinh nhật 1 tuổi, lúc này cô bé mới bước những bước chập chững. Lisa được mẹ cho mặc váy công chúa đính bèo nhún cầu kỳ, làm điệu thêm bằng nơ cài đầu, giày búp bê khi làm nhân vật chính trong bộ ảnh. Lisa tên thật Thùy Linh, là con thứ ba của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, sinh ngày 9/9/2023. Bé được đặt tên ở nhà theo tên thần tượng của anh trai Kubi và chị gái Anna trong nhóm nhạc Blackpink.

