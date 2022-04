Mang bầu lần 2, cựu tiếp viên hàng không vẫn đẹp không tì vết

Thời gian qua, cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm gây bất ngờ khi thông báo đang mang thai lần hai khiến nhiều người chú ý. Trong khi con trai lớn là bé Leo vừa được 8 tháng tuổi thì nàng cựu hot girl hàng không này đã có bầu bé thứ hai được 5 tuần tuổi. Mới đây, người đẹp đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi lộ sắc vóc. Cô diện những chiếc váy ôm sát, lộ rõ đường cong và thân hình nuột nà khó tin. Dù đang mang bầu lần 2 thế nhưng Vũ Ngọc Châm vẫn giữ vững được vóc dáng ổn định và thăng hạng về style thời trang. Giữ được sắc vóc đẹp đó là lý do giúp cô tự tin lên đồ, mẹ bỉm sữa nhưng cô vẫn được khen ngợi có gu thời trang xuất sắc. Nổi bật với ngoại hình thu hút, Vũ Ngọc Châm nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Người đẹp hiện tại đã kết hôn và trở thành một trong những bà mẹ bỉm sữa hot nhất nhì Vbiz. Vũ Ngọc Châm được nhiều người biết đến với tư cách tiếp viên hàng không mặc dù cô không còn gắn bó với nghề. Ngoài ra cô còn từng gây chú ý khi tham gia chương trình “Đồng hành cùng World Cup 2014”.. Cô cũng trở nên hot khi đóng MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Năm 2017, Ngọc Châm hâm nóng tên tuổi khi đăng ký tham gia vào The Look 2017, giành ngôi vị Quán quân khi vào team của Kỳ Duyên. Cuối năm 2020, Vũ Ngọc Châm kết hôn với ông xã doanh nhân. Đến năm 2021, Ngọc Châm đón bé trai đầu lòng có tên thân mật là Leo. Cuộc sống hôn nhân của Vũ Ngọc Châm rất viên mãn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc điểm 10 trong thời gian mang thai và sau sinh. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

