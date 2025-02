Lý do bố Doãn Hải My không xuất hiện ảnh chụp chung gia đình

Như dịp Tết vừa qua, khi cả gia đình nhà ngoại và vợ chồng Doãn hải My hội tụ, các thành viên đều có mặt đông đủ. Duy chỉ có chú Thanh Sơn không xuất hiện chung trong khung hình. Netizen thắc mắc và liên tục hỏi thăm bố Doãn Hải My đang ở đâu? và ngay lập tức top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có câu trả lời. Đây cũng không phải lần đầu tiên bố của Doãn Hải My không xuất hiện trong khung hình của gia đình. Kể từ sau khi đám cưới của Doãn Hải My, chú Sơn đã ít xuất hiện trên mạng rõ rệt. Lần gần nhất, chú Sơn công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là vào tháng 6/2024 khi cô nàng tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. Khi đó, Doãn Hải My quay ảnh góc nghiêng của bố, cùng dòng caption "ông nội Lúa (biệt danh của con trai Doãn Hải My - PV) lúc ý đang bận nên chưa chụp được". Một lần khác, Doãn Hải My cũng tâm sự nhận được nhiều sự quan tâm của bố. Đó là vào thời kì mang bầu, chú Sơn đã mang cả thùng sách đến cho con gái đọc, lấy thêm kiến thức và kinh nghiệm để nuôi dạy con cái. Hay vào cuối năm 2023, chú Sơn đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật bên cạnh Doãn Hải My. Trước khi con gái kết hôn, bố Doãn Hải My cũng thường xuyên chụp ảnh với con gái, gia đình và đăng tải lên MXH. Trong năm 2024 điều này vắng bóng hơn hẳn, hoạt động mới duy nhất có lẽ là việc chú thay avatar vào tháng 10/2024 trên Facebook, để chúc mừng sinh nhật mình.

