Lý do AFC đặt niềm tin vào Philippines hơn tuyển nữ Việt Nam?

Dù vậy, hai đội rơi vào những bảng đấu không giống nhau, sự kỳ vọng dành cho đôi bên cũng khác nhau. Philippines thuộc bảng A cùng với chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Trong số này, chỉ có cựu vô địch thế giới Na Uy là mạnh rõ rệt, New Zealand cũng như Thụy Sĩ không quá vượt trội so với đội bóng Đông Nam Á.



Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng của HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E rất nặng với sự hiện diện của đương kim vô địch World Cup Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan, cùng Bồ Đào Nha.

Nói về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trang chủ của AFC cho biết: "Đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải đối đầu với trận ra quân khó khăn nhất mà họ từng trải qua. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Mỹ tại Auckland (New Zealand) vào ngày 22/7".

Cũng giống như các bài viết trước đó của FIFA và của chính AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á tiếp tục đặt kỳ vọng vào hai gương mặt nổi bật bên phía đội bóng của HLV Mai Đức Chung là Thanh Nhã và Huỳnh Như.

AFC chia sẻ: "Hai trong số các cầu thủ ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã".

"Những cầu thủ này được chú ý nhiều hơn kể từ khi họ ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận chung kết, giúp đội nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32" - vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Trong khi đó, khi viết về Philippines, AFC không nêu ra nhiều khó khăn như viết về đội tuyển nữ Việt Nam: "Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu kinh nghiệm Alen Stajcic (người Australia), phía trong sân có đội trưởng Tahnai Annis. Ngoài ra, với phần lớn đội hình đang thi đấu tại nước ngoài, Philippines háo hức chờ thời điểm xuất trận tại World Cup".

Với những bình luận của AFC, cũng như với tương quan các bảng đấu mà 2 đội Việt Nam và Philippines hiện diện, có thể thấy giới bóng đá châu Á đang nghiêng về khả năng Philippines có thể gây bất ngờ lớn tại vòng bảng World Cup năm nay. Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận định khó gây bất ngờ.