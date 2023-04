Loạt "hot girl ngủ gật" đổi đời sau một đêm giờ ra sao?

Tháng 11/2015, Emmy Nguyễn - cô gái sở hữu 3 dòng máu Việt - Thái - Australia bất ngờ nổi khắp cõi mạng bởi bức ảnh chụp lén khi đang ngủ gục tại thư viện trường ĐH RMIT, TP HCM. Nét mặt xinh đẹp của Emmy Nguyễn thu hút sự chú ý và được gắn nickname "Tây Thi ngủ gật". Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Fashion & Textile Merchandising tại Australia, Emmy Nguyễn về Việt Nam tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang. Giữa lúc sự nghiệp đang yên ổn, cô bỗng vướng tin đồn hẹn hò cùng chàng cầu thủ điển trai Mạc Hồng Quân nhưng sau đó cả hai phủ nhận chỉ là bạn bè. Đến hiện tại, sau gần 7 năm nổi tiếng cuộc sống của Emmy Nguyễn đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh đam mê thời trang, cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với sự góp mặt trong một số bộ phim như:I love you, Không nói được, 49 ngày, sitcom Chiến dịch chống ế; phim điện ảnh Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ. Chỉ một khoảnh khắc bị chụp lén trong bệnh viện khi đang ngủ gật, cô nữ sinh ngành y đã khiến cư dân mạng “phát sốt” vì độ xinh đẹp hút hồn. Được biết, cô bạn tên Đào Linh Chi, sinh viên ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An). Khi đó, Linh Chi tâm sự: “Cách đây mấy hôm em có ca trực trong thời gian thực tập ở bệnh viện thì bạn em có chụp vội một vài tấm ảnh của em. Em nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường thôi, nhưng không ngờ mọi người lại quan tâm nhiều đến em như vậy... Sự nổi tiếng bất ngờ này với em mà nói thì cũng không có gì phiền toái vì mọi người chỉ hỏi thăm, kết bạn thôi. Em lại có thêm những người bạn mới”. Hot girl ngủ gật gốc Nghệ An nói thêm. Hiện tại Linh Chi đang làm mẫu ảnh cho chính shop quần áo của mình. Phong cách ăn mặc theo đó cũng có nhiều thay đổi, từ nhẹ nhàng, cá tính đến quyến rũ đều đủ cả. Nguyễn Thủy Tiên (sinh năm 2000, học sinh trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên) được dân tình biết đến nhờ bức ảnh ngủ gật dưới sân trường. Vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn trong tà áo trắng khiến cô bạn “đốn tim” biết bao người. Sau đó, Thủy Tiên tiếp tục ghi điểm khi xuất hiện cực ấn tượng trong “Nóng cùng World cup”. Tận dụng sự nổi tiếng, nàng hot girl ấp ủ ước mơ dấn thân vào showbiz. Khởi đầu bằng việc đổi nghệ danh thành “Nhã Tiên” và theo đuổi hình tượng giống như Hồ Ngọc Hà và Chi Pu. Tuy nhiên con đường nghệ thuật lại không chào đón Thủy Tiên khi cô liên tục bị chỉ trích bởi loạt phát ngôn và hình ảnh không phù hợp. Đầu tháng 10/2019, cô bị tố sao chép Ngọc Trinh khi đăng bộ ảnh diện váy trong suốt. Hay “mượn” slogan quen thuộc của Chi Pu là “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ’ để tạo scandal.

