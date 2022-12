Loạt hot girl mạng “bỏ cuộc chơi theo chồng” trong năm 2022

Khoảng tháng 9/2022 cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến đám cưới "khủng" của hot girl Kiều Ly Phạm với đạo diễn Đức Anh. Cô dâu, chú rể có nhiều mối quen biết với các ngôi sao trong showbiz Việt nên lễ cưới có sự góp mặt của các sao là khách mời thân thiết. Dù không tham gia showbiz, gái xinh Kiều Ly Phạm (30 tuổi) vẫn có đến 246.000 người theo dõi trên mạng xã hội, từng là nữ chính tập 6 show hẹn hò Người ấy là ai năm 2020. Khác với hot girl Hà thành Kiều Ly Phạm, đám cưới của hot girl bán hàng Trần My lại không rùm beng khắp MXH. Trên MXH xuất hiện một vài khoảnh khắc xinh đẹp trong ngày cưới của hot girl Trần My, cô nàng diện váy cưới trễ vai, để lộ hình xăm gợi cảm. Được biết đến là "hot girl bán hàng", hình ảnh của Trần My trên mạng xã hội gắn liền với những đoạn livestream và không ít thị phi. Hiện tại, Trần My đã ổn định công việc kinh doanh và còn được biết đến là một hiện tượng mạng xã hội khi có nhiều câu nói và các khoảnh khắc viral trong mỗi clip livestream. Trước khi trở thành vợ của cầu thủ Hà Đức Chinh, Mai Hà Trang là hot girl sở hữu lượng người theo dõi khá lớn. Vào tháng 5/2022 cặp đôi này đã tổ chức tiệc báo hỷ ở Hà Nội sau khi tổ chức đám cưới tại Bắc Giang và Phú Thọ. Cả hai khiến người hâm mộ thích thú khi khoe khoảnh khắc cực tình cảm. Vợ chồng Đức Chinh được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc, được đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc. Tương tự bạn thân cùng tuổi, hot girl Sunna cũng theo chồng bỏ cuộc chơi khi còn khá trẻ. Trong một lần chia sẻ với công chúng, người đẹp cho biết mình và nửa kia chưa tổ chức hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch. Cách đây không lâu, mỹ nhân sinh năm 2002 đã chào đón con đầu lòng, Sunna cũng được Xoài Non tặng ngay một cây vàng khi vừa sinh xong. Ảnh: Tổng hợp

Khoảng tháng 9/2022 cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến đám cưới "khủng" của hot girl Kiều Ly Phạm với đạo diễn Đức Anh. Cô dâu, chú rể có nhiều mối quen biết với các ngôi sao trong showbiz Việt nên lễ cưới có sự góp mặt của các sao là khách mời thân thiết. Dù không tham gia showbiz, gái xinh Kiều Ly Phạm (30 tuổi) vẫn có đến 246.000 người theo dõi trên mạng xã hội, từng là nữ chính tập 6 show hẹn hò Người ấy là ai năm 2020. Khác với hot girl Hà thành Kiều Ly Phạm, đám cưới của hot girl bán hàng Trần My lại không rùm beng khắp MXH. Trên MXH xuất hiện một vài khoảnh khắc xinh đẹp trong ngày cưới của hot girl Trần My, cô nàng diện váy cưới trễ vai, để lộ hình xăm gợi cảm. Được biết đến là "hot girl bán hàng", hình ảnh của Trần My trên mạng xã hội gắn liền với những đoạn livestream và không ít thị phi. Hiện tại, Trần My đã ổn định công việc kinh doanh và còn được biết đến là một hiện tượng mạng xã hội khi có nhiều câu nói và các khoảnh khắc viral trong mỗi clip livestream. Trước khi trở thành vợ của cầu thủ Hà Đức Chinh, Mai Hà Trang là hot girl sở hữu lượng người theo dõi khá lớn. Vào tháng 5/2022 cặp đôi này đã tổ chức tiệc báo hỷ ở Hà Nội sau khi tổ chức đám cưới tại Bắc Giang và Phú Thọ. Cả hai khiến người hâm mộ thích thú khi khoe khoảnh khắc cực tình cảm. Vợ chồng Đức Chinh được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc, được đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc. Tương tự bạn thân cùng tuổi, hot girl Sunna cũng theo chồng bỏ cuộc chơi khi còn khá trẻ. Trong một lần chia sẻ với công chúng, người đẹp cho biết mình và nửa kia chưa tổ chức hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch. Cách đây không lâu, mỹ nhân sinh năm 2002 đã chào đón con đầu lòng, Sunna cũng được Xoài Non tặng ngay một cây vàng khi vừa sinh xong. Ảnh: Tổng hợp