Loạt “boss” Mèo trở thành hiện tượng mạng nổi rần rần

Shironeko sinh sống ở xứ sở mặt trời mọc Nhật bản. Chú mèo có đôi mắt hạnh phúc khi ngủ này thu hút lượng fan yêu thích rất lớn, không chỉ ở chính quốc mà còn ở nhiều các quốc gia khác. Chú mèo được cư dân mạng không khỏi thích thú và đặt cho rất nhiều biệt danh như: “Mèo lười”, “mặt mông”, “Shi lợn”, “Thần Đằng”, “Shi vô dụng”,… Lil Bub là một chú mèo nổi tiếng ở Mỹ được biết đến với ngoại hình độc đáo. Chú mèo không răng, hàm dưới rất ngắn so với hàm trên như kiểu chú bị "móm" vậy. Trên trang Facebook cá nhân, hiện tượng mạng này có trên 1,7 triệu người theo dõi. Venus là cô mèo được thu hút bởi 2 màu lông phân chia cân khuôn mặt rất cân, ngoài ra cô cũng có đôi mắt mang 2 màu khác biệt. Hiện tượng mạng này trở thành con mèo nổi tiếng nhất hành tinh sau khi đăng tải đoạn video trên Youtube thu hút hơn một triệu lượt xem, con số ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại bởi sự yêu thích mọi người dành cho cô mèo này rất lớn. Cô mèo Tardar Sauce nổi tiếng bởi khuôn mặt rất chi là biểu cảm "mặt ngu" hay "gương mặt gắt gỏng". Gương mặt "hình sự" được nhiều người yêu thích thậm chí dùng để chế ảnh "troll". Với hơn 6 triệu người hâm mộ trên Facebook. Cô mèo cũng có 521.000 người theo dõi trên Instagram và 255.000 theo dõi trên Twitter. Chú mèo Sam là trường hợp đặc biệt hiếm gặp. Nhờ sở hữu cặp lông mày đen giống như người mà Sam nhanh chóng trở thành một ngôi sao. Chú mèo, được cho là ở thành phố New York, đã được nhiều người hâm mộ sau khi chủ nhân tung lên tài khoản Instagram khoảng 50 tấm ảnh của nó. Chàng mèo cau có nhìn mặt có vẻ khó gần nhưng đáng yêu nhất thế giới. Garfi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với đôi mắt "xếch" ngược hết sức gầm ghì, hầm hố. Ở nhà Garfi là anh chàng vô cùng biết điều và vui tính, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Tuy bình thường nhìn mặt rất dữ nhưng khi tắm tính cách này lại giảm đi đáng kể, bộ lông xù khiến mọi người tưởng chú béo cũng xẹp đi nhìn rất đáng thương. Chú mèo đến từ Maine, Mỹ, Sockington lại là chú mèo có hoàn cảnh đặc biệt đáng thương được người chủ tốt bụng nhặt rơi trên lề đường Boston. Khi được ông chủ post ảnh lên Twitter, chẳng bao lâu sau chú mèo tội nghiệp đã trở thành “ngôi sao” trên mạng xã hội. Trang Twitter của Sockington hiện đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt người theo dõi lượng fan hùng hậu không kém gì người nổi tiếng. Lại thêm một chú mèo đến từ xứ sở hoa anh đào được yêu thích. Chàng mèo Maru đáng yêu nhất nhì Nhật Bản không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh xắn mà còn bởi sở thích nằm co mình vào trong những đồ vật chật chội như hộp giấy, hộp nhựa... Maru sẽ chơi đùa với chiếc túi giấy cả ngày mà không biết chán. Tuy nằm trong những chiếc hộp nhỏ nhưng những chuyển động của chú rất khéo léo. Chú mèo có khuôn mặt tròn này cũng rất lười nên phần lớn thời gian chú đi tìm những vật có khoảng không chật để ngủ. Sở hữu khuôn mặt dữ tợn Colonel Meow là chú mèo giống Ba Tư có bộ lông xù được rất nhiều người hâm mộ. Chú cũng có một hoàn cảnh đáng thương, bị bỏ rơi ở Seattle,Washington, Mỹ và được cô Anne Marie Avey nhận về nuôi từ một trung tâm chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Bức hình đầu tiên của chú được tung lên mạng xã hội facebook, ngay lập tức đã nhận được 32.000 nút like (thích) từ những người hâm mộ khắp thế giới. Tuy nhiên, đầu tháng 1/2014 vừa qua, Colonel đã chết do bị ốm sau ca phẫu thuật tim và truyền máu. Chú mèo Henri Le Chat Noir trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng sau một clip quảng cáo thức ăn cho mèo. Trong phim quảng cáo ta thấy tâm trạng chán nản của Henri với cuộc sống hiện tại, ngày ngày Henri cũng như nhiều chú mèo khác, mong muốn được thưởng thức một món ăn khác nhưng rồi lại thất vọng.

