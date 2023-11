Lộ khoảnh khắc ảnh cưới “nét căng” của Văn Hậu và Hải My

Ngay từ khi có thông tin Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới netizen đã chú ý xem lễ cưới này sẽ hoành tráng cỡ nào. Trước thềm đám cưới của Đoàn Văn Hậu, trên MXH xuất hiện những khung hình trong bộ ảnh cưới của cặp đôi khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Đây cũng là lần đầu tiên ảnh cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được đăng tải nét căng trên MXH. Trong đoạn clip, cả Văn Hậu và Hải My cùng diện áo dài, khoe trọn diện mạo thanh lịch, tao nhã. Hải My diện áo dài kết hợp với kiểu tóc xõa cùng lối trang điểm nhã nhặn khiến netizen xuýt xoa khen ngợi vì quá thu hút. Diện áo dài, Văn Hậu khác hẳn với hình ảnh trên sân bóng. Chàng cầu thủ gốc Thái Bình được nhận xét có visual bảnh bao, phong độ, cực kỳ xứng đôi với Doãn Hải My. Được biết, ngày 11/11 tới đây, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà trai ở sân vận động xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Với nhiều hình ảnh được hé lộ, người hâm mộ bày tỏ sự chờ đợi, mong ngóng visual của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại sắp tới. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi công khai yêu nhau đến quyết định "về chung một nhà", cặp đôi luôn là đề tài hút sự chú ý. Ảnh: Cắt từ clip

