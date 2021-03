Lộ danh tính gái xinh Nghệ An với thân hình ai cũng muốn ngắm

Võ Phương Linh (sinh năm 1997, quê Nghệ An) được biết đến là hot girl nổi danh trên nền tảng Facebook và Instagram, cô nàng luôn thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vóc dáng chuẩn, gương mặt xinh đẹp cùng gu thời trang cá tính chính là điểm ấn tượng của gái xinh 9x này trong mắt mọi người. Võ Phương Linh hiện là mẫu ảnh tự do. Loạt ảnh đời thường xinh đẹp của cô nàng từng được chia sẻ trên hội chuyên đăng ảnh gái xinh châu Á, nhận được hàng nghìn lượt thích. Vóc dáng bốc lửa với ba vòng hoàn hảo còn là một lý do nữa khiến cái tên Võ Phương Linh có sức hút mạnh mẽ đến như vậy. Được biết, hot girl xứ Nghệ cao 1m61, nặng 49kg, số đo ba vòng cân đối: 89-62-91 (cm). Vóc dáng đẹp "vòng nào ra vòng nấy" giúp Phương Linh tự tin diện những thiết kế gợi cảm nhất có thể. Nàng hot girl thi thoảng lại khiến cư dân mạng "dậy sóng" khi chia sẻ lên MXH hình ảnh đẹp như fashionista thế này. Trước đây, Võ Phương Linh từng sở hữu thân hình gầy guộc, thiếu sức sống. Càng về sau nhờ vào chế độ ăn uống, tập luyện khoa học mà cô có được thân hình hoàn hảo như hiện tại. Phương Linh sau đó đã chuyển hướng phong cách một cách ngoạn mục. Những bộ trang phục hở bạo là items "ruột" của cô mỗi khi ra ngoài dạo phố. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Phương Linh nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh quảng cáo. Cô nàng đang là một hot Instagram với hơn 300.000 lượt follow. Trên Facebook cá nhân là hơn 15 ngàn theo dõi. Nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với vẻ đẹp mong manh, điệu đà cùng body bốc lửa, Phương Linh luôn chiếm được tình yêu thương từ cư dân mạng. Đâu chỉ thu hút sự chú ý bởi thân hình gợi cảm, cuộc sống sang chảnh cùng các chuyến du lịch xa xỉ của Phương Linh cũng hot không kém. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua - Nguồn: SaoStar

