Lộ ảnh “thác loạn” của hot girl phim “Về nhà đi con” bị tố ăn trộm đồ

Những ngày qua, CĐM xôn xao thông tin về một dòng status khá dài của một cô gái được cho là chủ shop quần áo khá nổi tại Hải Phòng tố hot girl " Về nhà đi con" N.K.M cầm quần áo của shop nhưng không trả. Sự việc bắt đầu khi hot girl Hải Phòng trong phim "Về nhà đi con" vốn thường hay livestream quảng cáo quần áo cho chủ shop nhưng lại giữ quần áo lại mặc mà không được sự đồng ý. Ngay sau những chia sẻ của người này, cư dân mạng lại có phen dậy sóng. Rất nhiều người vào trang cá nhân của Khánh My để mắng chửi cô nàng. Ngay sau đó, nhiều dân mạng đã lần mò vào trang cá nhân của N.K.M để xem cuộc sống của cô nàng hot girl bị tố trộm đồ này ra sao mà dẫn tới vụ việc lùm xùm nói trên. Trên trang cá nhân của mình, N.K.M chia sẻ nhiều bức ảnh đời thường của mình. Đa phần là khoe dáng vẻ quyến rũ và không ít những lần "ăn chơi" của mình. Ngoài những bức ảnh đi cafe sang chảnh, không ít lần N.K.M xuất hiện trong các bar sang trọng để "giải sầu". Hình ảnh K.M ăn mặc quyến rũ xuất hiện trong bar được CĐM chia sẻ rộng rãi trên MXH. Sau vụ lùm xùm bị tố trộm đồ, K.M vẫn chưa có bất cứ động thái gì trên trang cá nhân của mình. Trước đó, người đẹp Hải Phòng gây xôn xao khi bất ngờ tuyên bố sẽ xuất hiện trong những tập cuối của Về nhà đi con. Tuy không nói rõ bản thân đóng vai trò gì trong phim, nhưng dựa vào những hình ảnh mà cô đăng tải thì ai cũng đoán K.M vào vai "tiểu tam", phá hoại hạnh phúc gia đình Vũ - Thư. Nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng với Khánh My vì đời tư có phần ồn ào của cô nàng đồng thời do việc spoil phim gây khó chịu. Chính vì thế, cô nàng nhận khá nhiều gạch đá về mình.

