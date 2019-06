Lộ ảnh đen nhẻm như than, nữ sinh 10X tiết lộ chỉ dao kéo đúng "1 chỗ"

Phép màu mang tên "dậy thì thành công" thì ai cũng biết nhưng đôi khi ngoài việc mong chờ vào may rủi thì khá nhiều người khác cũng phải nỗ lực rất nhiều để có được ngoại hình như ý. Điển hình như mới đây nữ sinh 10X có tên Kim Tuyền đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên MXH. Từ một cô bé có phần khá gầy gò, đen đúa, nữ sinh 10X này đã lột xác trở nên xinh xắn, đáng yêu với phong cách ngọt ngào, ấn tượng chẳng kém gì hotgirl trên MXH. Màn "biến hình" của nữ sinh 2000 tên Kim Tuyến gây sửng sốt đến nỗi nếu không nói, chắc chắn ai cũng tưởng người trong 2 bức ảnh là hoàn toàn khác nhau. Nhiều người còn đặt nghi vấn Kim Tuyến đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ ngoài thay đổi đến kinh ngạc như vậy. Liên hệ với Kim Tuyền, cô bạn không ngần ngại thừa nhận rằng màn lột xác của mình đã có sự can thiệp của dao kéo. 10X cho biết càng lớn, mình càng biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài nên thời gian đúng là đã góp phần khiến cô bạn thay đổi rất nhiều Kim Tuyền cũng học thêm về makeup, ăn mặc để có vẻ ngoài lung linh và hợp trend hơn. Tuy nhiên, nữ sinh 10X cũng đã đi nâng mũi để hoàn thiện hơn các đường nét trên khuôn mặt. Chia sẻ với nhiều người, Kim Tuyến thừa nhận: "Mình đã đi nâng mũi vì mũi tự nhiên của mình rất thấp. Mình chỉ nâng mũi thôi mà khuôn mặt và phân môi cũng đã thay đổi nhiều đến nỗi mọi người tưởng mình vừa làm mũi vừa tiêm môi hay gọt cằm." "Lúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, mình cũng gặp rất nhiều áp lực vì lời ra tiếng vào của bạn bè. Nhưng mà, mình đã bị dè bỉu, chê bai vì ngoại hình rất nhiều nên quyết tâm làm đẹp. May mà có mẹ luôn ở cạnh ủng hộ những quyết định của mình." Kim Tuyến chia sẻ thêm. Ngoại hình hiện tại đã khiến Kim Tuyền tự tin, vui vẻ hơn. Cô bạn sẽ nỗ lực chăm da để thêm tươi tắn, rạng rỡ chứ không có ý định phẫu thuật thêm bộ phận nào khác.

Phép màu mang tên "dậy thì thành công" thì ai cũng biết nhưng đôi khi ngoài việc mong chờ vào may rủi thì khá nhiều người khác cũng phải nỗ lực rất nhiều để có được ngoại hình như ý. Điển hình như mới đây nữ sinh 10X có tên Kim Tuyền đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên MXH. Từ một cô bé có phần khá gầy gò, đen đúa, nữ sinh 10X này đã lột xác trở nên xinh xắn, đáng yêu với phong cách ngọt ngào, ấn tượng chẳng kém gì hotgirl trên MXH. Màn "biến hình" của nữ sinh 2000 tên Kim Tuyến gây sửng sốt đến nỗi nếu không nói, chắc chắn ai cũng tưởng người trong 2 bức ảnh là hoàn toàn khác nhau. Nhiều người còn đặt nghi vấn Kim Tuyến đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ ngoài thay đổi đến kinh ngạc như vậy. Liên hệ với Kim Tuyền, cô bạn không ngần ngại thừa nhận rằng màn lột xác của mình đã có sự can thiệp của dao kéo. 10X cho biết càng lớn, mình càng biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài nên thời gian đúng là đã góp phần khiến cô bạn thay đổi rất nhiều Kim Tuyền cũng học thêm về makeup, ăn mặc để có vẻ ngoài lung linh và hợp trend hơn. Tuy nhiên, nữ sinh 10X cũng đã đi nâng mũi để hoàn thiện hơn các đường nét trên khuôn mặt. Chia sẻ với nhiều người, Kim Tuyến thừa nhận: "Mình đã đi nâng mũi vì mũi tự nhiên của mình rất thấp. Mình chỉ nâng mũi thôi mà khuôn mặt và phân môi cũng đã thay đổi nhiều đến nỗi mọi người tưởng mình vừa làm mũi vừa tiêm môi hay gọt cằm." "Lúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, mình cũng gặp rất nhiều áp lực vì lời ra tiếng vào của bạn bè. Nhưng mà, mình đã bị dè bỉu, chê bai vì ngoại hình rất nhiều nên quyết tâm làm đẹp. May mà có mẹ luôn ở cạnh ủng hộ những quyết định của mình." Kim Tuyến chia sẻ thêm. Ngoại hình hiện tại đã khiến Kim Tuyền tự tin, vui vẻ hơn. Cô bạn sẽ nỗ lực chăm da để thêm tươi tắn, rạng rỡ chứ không có ý định phẫu thuật thêm bộ phận nào khác.