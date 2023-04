Làm bạn gái Đoàn Văn Hậu, hot girl Hà thành vướng nhiều thị phi

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu, không ít lần Doãn Hải My phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trong những chia sẻ trên mạng xã hội, bạn gái Đoàn Văn Hậu tiết lộ những tin nhắn mà cô phải nhận từ anti-fan như lời lẽ xúc phạm, chửi bới, thậm chí là đe dọa tấn công.Doãn Hải My cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, thậm chí rất tiêu cực hướng về cô và gia đình. Nguyên nhân do anti-fan cho rằng Hải My chính là "trà xanh" phá đám chuyện tình cảm giữa Văn Hậu và bạn gái cũ Hoàng Anh Ốc. Họ thường gọi Doãn Hải My là "trà xanh", "tiểu tam" hoặc thậm chí quá đáng hơn là đe dọa sẽ tạt axit hoặc mắng chửi cả người thân của cô. Anti-fan kể trên mắng Doãn Hải My với nhiều câu từ khó nghe như "xấu mà chảnh", "đi cướp chồng người ta", "tao phải tạt axit vào mặt mày", "giả vờ ngây thơ"... Doãn Hải My đăng tải những tin nhắn trên kèm theo bình luận không hiểu những biệt danh tiêu cực này từ đâu mà có trong khi cô chẳng làm gì sai. Cách đây khá lâu nàng hot girl Hà thành bị giả mạo trang cá nhân và nhận về nhiều bình luận khiếm nhã, mắng cô là "trà xanh", "giật chồng chị Ốc",...Do toàn đăng ảnh Doãn Hải My cùng số lượng người follow "khủng" nên dễ khiến nhiều người lầm tưởng đó là của cô. Hay trước đó, khi Đoàn Văn Hậu tham gia một trận bóng đá và diễn ra nhiều tranh cãi về lối chơi có phần mạnh bạo của mình, Doãn Hải My bất ngờ bị vạ lây. Netizen cũng liên tục vào trang cá nhân của hot girl 10x để viết những bình luận tiêu cực. Một số bình luận tiêu cực của cư dân mạng phải kể đến như: "Hãy bảo Văn Hậu xem xét lại thái độ của anh ấy với việc đá bóng", "Thưa cô, Văn Hậu dạo này hay đánh người trên sân lắm", "Quay lại và nói với người yêu đi, Việt Nam thắng thì ai cũng mừng chứ có ai thích thắng cùi chỏ đâu”,... Trên mạng xã hội, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không che giấu những khoảnh khắc thân mật. Cặp đôi thường đi du lịch, ăn uống, hẹn hò với nhau và đăng ảnh tình tứ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

