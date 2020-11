Khoe mẹ U50 hack tuổi, hot girl RMIT bất ngờ chiếm spotlight

Trương Thanh Bình (sinh năm 2001, sinh viên ĐH RMIT) mới đây đã khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng mẹ lên trang cá nhân. Mẹ của hot girl RMIT này sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, dù đã 50 tuổi nhưng người mẹ này vẫn có làn da mịn, tươi tắn. Sau khi dành nhiều lời khen ngợi cho bác gái, dân tình cũng không quên xuýt xoa trước vẻ ngoài cá tính và xinh đẹp của gái xinh RMIT này. Thanh Bình cũng là cái tên từng nổi đình đám trên MXH với việc tự mở brand quần áo riêng dù tuổi còn khá nhỏ. Cô nàng này cũng may mắn thừa hưởng trọn vẹn gene di truyền vượt trội về nhan sắc từ mẹ. Là sinh viên của trường dành cho con nhà giàu nên những gì mà hot girl RMIT này đăng tải trên MXH cũng chỉ xoay quanh cuộc sống sang chảnh, hàng hiệu ngập tràn. Được biết, Thanh Bình hiện theo học ngành Fashion Merchandising (Quản lý và kinh doanh thời trang) tại RMIT Sài Gòn. Lý do cô bạn chọn vào Nam mặc dù gia đình ở Hà Nội là vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở một thành phố khác. Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, thế nhưng Thanh Bình không hề ỷ lại cha mẹ. Cô nàng hiện đang tự mở ra brand quần áo riêng do Bình làm chủ, tự design, tự marketing... Theo cô nàng 19 tuổi này, công việc dù rất cực nhưng Bình có thể cân bằng được, bởi lẽ con người ai cũng cần áp lực để sống, cần mục tiêu để nỗ lực. Bình đặt ra mục tiêu cho mình là kiếm đủ tiền để dư sức đưa bố mẹ đi du lịch châu Âu, đi thật nhiều nước. Bên cạnh đó, cô nàng còn muốn mở rộng brand và hơn hết là tích đủ tiền để mở một quán cafe dạng night bar. Dù gia đình có điều kiện nhưng Bình vẫn muốn tự cố gắng kiếm tiền. Nhan sắc và khí chất của cô nàng này cũng gây ấn tượng không kém. Vừa đạt thành tích học tốt, vừa kiếm được tiền là mục tiêu cô đặt ra để cố gắng. Học về thời trang lại yêu thích cái đẹp nên Thanh Bình cũng rất chăm chút cho vẻ ngoài. Mỗi lần đăng tải hình ảnh là cô nàng lại làm dân tình điêu đứng vì phong cách ăn mặc cực đẹp, vừa trẻ trung lại thời thượng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

