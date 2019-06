Khoảnh khắc nam sinh vỗ về, an ủi nữ sinh sau bài thi Ngữ văn gây bão

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, cũng là dấu mộc quan trọng đối với lứa tuổi học trò. Thế hệ "thứ ba" chắc chắn dồn rất nhiều tâm huyết, sức lực chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn hoàn thành tốt bài thi như ý. Thậm chí, có nhiều sĩ tử còn tỏ ra thất vọng ngay sau buổi thi đầu tiên TN THPT 2019. Ngay trong đợt thi TN THPT Quốc gia 2019, loạt ảnh xúc động mùa thi khi một nữ sinh bật khóc sau khi làm bài thi Ngữ văn, thấy bạn mình buồn bã, một nam sinh đã nhanh chóng đều dìu và an ủi người bạn đang gây xúc động đối với CĐM. Sau khi những bức ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt like, share và coment của các tài khoản MXH. Tác giả của những bức ảnh này là bạn Ngô Trung Tín cho biết, Tín chụp được bức ảnh này trong lúc đang tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi tại trường THPT An Biên (tỉnh Kiên Giang).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, cũng là dấu mộc quan trọng đối với lứa tuổi học trò. Thế hệ "thứ ba" chắc chắn dồn rất nhiều tâm huyết, sức lực chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn hoàn thành tốt bài thi như ý. Thậm chí, có nhiều sĩ tử còn tỏ ra thất vọng ngay sau buổi thi đầu tiên TN THPT 2019. Ngay trong đợt thi TN THPT Quốc gia 2019, loạt ảnh xúc động mùa thi khi một nữ sinh bật khóc sau khi làm bài thi Ngữ văn, thấy bạn mình buồn bã, một nam sinh đã nhanh chóng đều dìu và an ủi người bạn đang gây xúc động đối với CĐM. Sau khi những bức ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt like, share và coment của các tài khoản MXH. Tác giả của những bức ảnh này là bạn Ngô Trung Tín cho biết, Tín chụp được bức ảnh này trong lúc đang tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi tại trường THPT An Biên (tỉnh Kiên Giang).