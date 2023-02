Hút giới trẻ, nhiều điểm check in phải gắn biển cấm chụp ảnh

Thời gian qua "hẻm Hàn Quốc" ở cư xá 139 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM trở thành điểm check in thu hút nhiều bạn trẻ. Có khung cảnh giống các con phố Hàn Quốc nên đây là điểm check in khá nổi tiếng thời gian qua, tại đây thu hút lượng lớn giới trẻ đến chụp ảnh sống ảo. Tuy nhiên vì lượng người đến quá đông, thậm chí người dân không thể chịu được sự ồn ào, vô ý thức của một số người đến nơi đây nên "hẻm Hàn Quốc" đã xuất hiện biển cấm chụp ảnh. Dù đã treo biển cấm chụp ảnh thế nhưng nhiều bạn trẻ không màng quan tâm, tiếp tục đến và gây ồn ào cho dân cư nơi đây. Rất nhiều người không thèm quan tâm đến bảng thông báo này. Trước đó, hẻm Hào Sĩ Phường (số 206 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP.HCM) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nơi đây từng là điểm "check-in" nổi tiếng của giới trẻ nhờ lối kiến trúc độc đáo kéo dài hơn 100 năm. Thậm chí, nhiều đoàn làm phim còn chọn con hẻm này làm bối cảnh lên hình. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8/2020, hẻm bất ngờ xuất hiện tấm bảng cấm quay phim, chụp hình bởi như vậy người dân nơi đây mới lấy lại được cuộc sống bình yên vốn có của mình. Thực tế có rất nhiều địa điểm từng là nơi "check-in" nổi tiếng nhưng sau đó đã phải treo biển cấm chụp ảnh. Những nơi có góc chụp đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như dốc Nhà Bò (Đà Lạt), đường tàu (Long Biên, Hà Nội)... đều nên hạn chế chụp ảnh. Bức tường có dòng chữ "Hanoi" màu xanh ở 47A, phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) từng là điểm check in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: @nguyenthuyddzung, @h.nhung2912 Đầu tháng 3/2019, thông tin chữ "Hanoi" nổi tiếng đã bị xóa khiến nhiều "tín đồ check in" cảm thấy hụt hẫng. Một số người dân sống trong ngõ 47A cho biết họ thường xuyên bị làm phiền khi có quá nhiều người đến chụp ảnh. Một số bạn không giữ ý thức, làm ồn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ảnh: Mai Thương Tấm biển của Hiệu bánh cốm Đăng Ninh trên phố Hàng Than (Hà Nội) từng là địa điểm check-in gây sốt cách đây ít năm. Song vì có quá nhiều người đến đây "sống ảo", chủ nhân của tấm biển hiệu trên đã phải dán thông báo cấm quay phim chụp ảnh. Ảnh: Tuan.luu.anh

