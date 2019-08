Hotboy cảnh sát khiến hội chị em "chết đứ đừ" vì sở hữu điều này

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng trai trong bộ quân phục của công an điển trai vừa ngồi đàn vừa hát khiến chị em ráo riết lùng sục info. Ngay sau khi clip được đăng tải, bên dưới phần bình luận, anh chàng đã nhận được vô vàn ngàn lời khen từ ngoại hình cho đến giọng hát: "Người đâu vừa đẹp trai lại hát hay", "Muốn làm tội phạm trong trái tim anh quá", "Đúng là con trai ngành công an thì miễn chê vào đâu được", " Cho em xin info với anh chị ơi".… Gần như ngay lập tức, danh tính về trai đẹp này đã được cư dân mạng truy tìm ra. Đó là Chức Trung (sinh năm 1995), đến từ Hưng Yên, hiện công tác tại Lào Cai. Anh chàng cảnh sát này sở hữu vẻ ngoài thư sinh, nước da trắng, đôi mắt hai mí và chiếc mũi cao chuẩn đẹp trai. Sau khi clip được đăng tải, ngay sau đó số người tìm kiếm và theo dõi Chức Trung tăng vọt. Trên trang cá nhân, Chức Trung thường chia sẻ những clip livestream thể hiện nhiều bài hát yêu thích hay mọi người yêu cầu. Phải nói thêm rằng, ngoài vẻ điển trai, anh chàng cảnh sát điển trai còn "đốn tim" dân mạng bởi khả năng ca hát cũng như chơi đàn của mình. Đã điển trai, hát hay lại còn yêu động vật, bảo sao Chức Trung khiến không ít các cô gái đổ gục dưới chân mình. Dù trong bộ đồng phục công an hay trang phục đời thường thì Chức Trung đều vô cùng điển trai. Cùng ngắm nhìn anh chàng nam thần cảnh sát điển trai đã đẹp lại còn hát hay đang khiến CĐM phát sốt.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng trai trong bộ quân phục của công an điển trai vừa ngồi đàn vừa hát khiến chị em ráo riết lùng sục info. Ngay sau khi clip được đăng tải, bên dưới phần bình luận, anh chàng đã nhận được vô vàn ngàn lời khen từ ngoại hình cho đến giọng hát: "Người đâu vừa đẹp trai lại hát hay", "Muốn làm tội phạm trong trái tim anh quá", "Đúng là con trai ngành công an thì miễn chê vào đâu được", " Cho em xin info với anh chị ơi".… Gần như ngay lập tức, danh tính về trai đẹp này đã được cư dân mạng truy tìm ra. Đó là Chức Trung (sinh năm 1995), đến từ Hưng Yên, hiện công tác tại Lào Cai. Anh chàng cảnh sát này sở hữu vẻ ngoài thư sinh, nước da trắng, đôi mắt hai mí và chiếc mũi cao chuẩn đẹp trai. Sau khi clip được đăng tải, ngay sau đó số người tìm kiếm và theo dõi Chức Trung tăng vọt. Trên trang cá nhân, Chức Trung thường chia sẻ những clip livestream thể hiện nhiều bài hát yêu thích hay mọi người yêu cầu. Phải nói thêm rằng, ngoài vẻ điển trai, anh chàng cảnh sát điển trai còn "đốn tim" dân mạng bởi khả năng ca hát cũng như chơi đàn của mình. Đã điển trai, hát hay lại còn yêu động vật, bảo sao Chức Trung khiến không ít các cô gái đổ gục dưới chân mình. Dù trong bộ đồng phục công an hay trang phục đời thường thì Chức Trung đều vô cùng điển trai. Cùng ngắm nhìn anh chàng nam thần cảnh sát điển trai đã đẹp lại còn hát hay đang khiến CĐM phát sốt.