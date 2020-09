Hot girl xứ Trung triệu follow dính "phốt", dân tình đặt niềm tin nhầm chỗ

Thời gian qua, vô vàn những hot girl xứ Trung dính "phốt" nhan sắc thật so với ảnh ảo trên MXH. Điển hình mới nhất được kể đến là cô nàng có nickname Xi Bao. Xi Bao từng gây ấn tượng bằng hình tượng đáng yêu, xinh đẹp không góc chết qua ảnh selfie tự đăng trên MXH. Xi Bao vốn là một mẫu ảnh kiêm coser khá nổi tại Trung Quốc với hơn 2,5 triệu lượt theo dõi. Hot girl Trung Quốc tên Xi Bao gây ấn tượng nhờ phong cách đa dạng khi thì cực dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, lúc lại sang chảnh với style cá tính. Vóc dáng thon gọn, đôi chân dài miên man của Xi Bao cũng là điểm cộng giúp cô nàng có rất nhiều fan. Nhưng hóa ra tất cả những ưu điểm đó của Xi Bao lại có được nhờ sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa. Cư dân mạng đã tìm ra một loạt bằng chứng chứng minh Xi Bao không được hoàn hảo như tưởng tượng. Xuất hiện trong vlog bất ngờ của một người bạn, Xi Bao để lộ vóc dáng khá mập mạp với bắp tay to và gương mặt cũng kém thon gọn. Bên cạnh đó, Xi Bao còn tự "tố" mình khi tắt nhầm hiệu ứng làm đẹp tự động lúc livestream. Nhan sắc khác biệt trước và sau sử dụng photoshop của Xi Bao thực sự khiến mọi người không giấu nổi sự thất vọng. Một số dân mạng bình luận về hot girl Trung Quốc rằng: "Ảo quá đi mất", "Đáng sợ ghê, nhìn như người khác luôn", "Huhu, mình cũng phải học một khóa photoshop mới được", "Nữ thần toàn tự lừa mình dối người thôi ha"... Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hotgirl từ ôsin thành chủ salon tóc - Nguồn: KÊNH VTC1

Thời gian qua, vô vàn những hot girl xứ Trung dính "phốt" nhan sắc thật so với ảnh ảo trên MXH. Điển hình mới nhất được kể đến là cô nàng có nickname Xi Bao. Xi Bao từng gây ấn tượng bằng hình tượng đáng yêu, xinh đẹp không góc chết qua ảnh selfie tự đăng trên MXH. Xi Bao vốn là một mẫu ảnh kiêm coser khá nổi tại Trung Quốc với hơn 2,5 triệu lượt theo dõi. Hot girl Trung Quốc tên Xi Bao gây ấn tượng nhờ phong cách đa dạng khi thì cực dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, lúc lại sang chảnh với style cá tính. Vóc dáng thon gọn, đôi chân dài miên man của Xi Bao cũng là điểm cộng giúp cô nàng có rất nhiều fan. Nhưng hóa ra tất cả những ưu điểm đó của Xi Bao lại có được nhờ sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa. Cư dân mạng đã tìm ra một loạt bằng chứng chứng minh Xi Bao không được hoàn hảo như tưởng tượng. Xuất hiện trong vlog bất ngờ của một người bạn, Xi Bao để lộ vóc dáng khá mập mạp với bắp tay to và gương mặt cũng kém thon gọn. Bên cạnh đó, Xi Bao còn tự "tố" mình khi tắt nhầm hiệu ứng làm đẹp tự động lúc livestream. Nhan sắc khác biệt trước và sau sử dụng photoshop của Xi Bao thực sự khiến mọi người không giấu nổi sự thất vọng. Một số dân mạng bình luận về hot girl Trung Quốc rằng: "Ảo quá đi mất", "Đáng sợ ghê, nhìn như người khác luôn", "Huhu, mình cũng phải học một khóa photoshop mới được", "Nữ thần toàn tự lừa mình dối người thôi ha"... Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hotgirl từ ôsin thành chủ salon tóc - Nguồn: KÊNH VTC1