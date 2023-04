Hot girl Xoài Non và những lần bị “ném đá” chuyện sinh con

Hot girl Xoài Non và Xemesis thu hút không ít sự ngưỡng mộ từ khi yêu đến khi "về chung một nhà", ngoài ra nhan sắc xinh đẹp của hot girl 2K cũng được quan tâm không kém. Bên cạnh những khoảnh khắc bình thường thì việc con cái của hot girl Xoài Non và Xemesis cũng là một chủ đề được chú ý trong dư luận. Mới đây, Xoài Non chia sẻ về chuyện con cái trên MXH và được quan tâm, cô cho biết vì sức khoẻ của mình khá yếu, nhiều bệnh và hay bị ốm nên hai vợ chồng quyết định tìm con bằng cách thụ tinh nhân tạo.Hot girl Sài thành chia sẻ: "Một phần Xoài giảm cân rất nhiều nên Xoài sợ. Xoài làm nghề nên luôn muốn bản thân ốm lên hình cho đẹp, Xoài ăn ít, giảm cân. Mình làm mẹ mình phải trách nhiệm với cả đời con, kể cả thương yêu nó cỡ nào mà lỡ xảy ra vấn đề gì thì mình cũng không thể sống thay cho cuộc đời của nó được... bản thân Xoài cũng không phải người chăm sóc tốt cho cơ thể của mình nên cũng sợ". Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng để lại ý kiến khó nghe và miệt thị sau những chia sẻ của Xoài Non. Cụ thể một vài bình luận "ném đá" Xoài Non như "Đẹp làm gì khi không có sức khoẻ", "Cái giá của cái đẹp",....ngay dưới bài đăng của cô làm không ít người phẫn nộ. Khi livestream trước đó, Xoài Non cũng đã đoán trước được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng khi chia sẻ chuyện thụ tinh nhân tạo. Hiện tại cô nàng chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ". Theo đó, khi đọc được comment ác ý nàng hot girl đã cảm thấy rất buồn. "Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả", Xoài Non trải lòng. Dưới bài viết, phần lớn mọi người gửi lời động viên cô. An ủi Xoài Non, cư dân mạng chỉ trích tải khoản kia có những lời lẽ vô duyên, khẩu nghiệp. Đáp lại tình cảm của người yêu mến, hot girl gửi lời cảm ơn. Hiện tại chuyện Xoài Non muốn sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo vẫn thu hút nhiều quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

