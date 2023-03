Hot girl Xoài Non mong muốn “tìm con” bằng thụ tinh nhân tạo

Hot girl Xoài Non và Xemesis kết hôn đến nay đã được khoảng 3 năm, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sung túc đủ đầy, tuy nhiên cả hai rất ít khi nhắc đến chuyện sinh con. Vào tối 30/3 hot girl Xoài Non có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, cô bất ngờ chia sẻ về việc sinh con với Xemesis. Cụ thể, vợ Xemesis cho biết sức khỏe của cô yếu đi, lo lắng con sinh ra gặp nhiều vấn đề. Chính vì vậy, cô cùng chồng quyết định thụ tinh nhân tạo.Hot girl Sài thành kể: "Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng...Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng". Cô nàng cũng tìm hiểu rất kĩ về phương pháp này trước khi quyết định sẽ không mang thai tự nhiên. Cô nói tiếp: “Xoài cũng tìm hiểu rồi, mình sẽ kích trứng cho trứng của mình rụng xuống, xong sau đó là mình sẽ lựa chọn trứng nào tốt nhất. Người ta sẽ lựa trứng của Xoài tốt nhất và cái của Hiếu tốt nhất...”. Trước đó Xoài Non từng cho biết nếu cô sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vậy nên cô nàng mong muốn đi ghép trứng cả nam lẫn nữ, sinh con luôn một lần. Sau khi biết được ý định của vợ chồng Xoài Non, đa số khán giả đều ủng hộ và động viên cô nàng sớm đạt được mong muốn. Bên cạnh công việc kinh doanh, Xoài Non từng tham gia diễn xuất trong một số MV của các ca sĩ nổi tiếng và nhận về phản hồi tích cực từ công chúng. Lấy chồng giàu từ khi còn trẻ nên Xoài Non chịu nhiều điều tiếng, cho rằng cô "đào mỏ". Sau khi về chung một nhà, mỹ nhân 10x lại chứng minh bản thân có khả năng tự lập. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, là gương mặt trẻ được nhiều nhãn hàng yêu thích. Ảnh: FBNV

Hot girl Xoài Non và Xemesis kết hôn đến nay đã được khoảng 3 năm, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sung túc đủ đầy, tuy nhiên cả hai rất ít khi nhắc đến chuyện sinh con. Vào tối 30/3 hot girl Xoài Non có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, cô bất ngờ chia sẻ về việc sinh con với Xemesis. Cụ thể, vợ Xemesis cho biết sức khỏe của cô yếu đi, lo lắng con sinh ra gặp nhiều vấn đề. Chính vì vậy, cô cùng chồng quyết định thụ tinh nhân tạo. Hot girl Sài thành kể: "Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng...Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng". Cô nàng cũng tìm hiểu rất kĩ về phương pháp này trước khi quyết định sẽ không mang thai tự nhiên. Cô nói tiếp: “Xoài cũng tìm hiểu rồi, mình sẽ kích trứng cho trứng của mình rụng xuống, xong sau đó là mình sẽ lựa chọn trứng nào tốt nhất. Người ta sẽ lựa trứng của Xoài tốt nhất và cái của Hiếu tốt nhất...”. Trước đó Xoài Non từng cho biết nếu cô sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vậy nên cô nàng mong muốn đi ghép trứng cả nam lẫn nữ, sinh con luôn một lần. Sau khi biết được ý định của vợ chồng Xoài Non, đa số khán giả đều ủng hộ và động viên cô nàng sớm đạt được mong muốn. Bên cạnh công việc kinh doanh, Xoài Non từng tham gia diễn xuất trong một số MV của các ca sĩ nổi tiếng và nhận về phản hồi tích cực từ công chúng. Lấy chồng giàu từ khi còn trẻ nên Xoài Non chịu nhiều điều tiếng, cho rằng cô "đào mỏ". Sau khi về chung một nhà, mỹ nhân 10x lại chứng minh bản thân có khả năng tự lập. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, là gương mặt trẻ được nhiều nhãn hàng yêu thích. Ảnh: FBNV