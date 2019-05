"Hot girl quỵt tiền" Bella làm vỡ bình quý 17 triệu phản ứng "lạ" của chủ cửa hàng

Sau thời gian "ngoan ngoãn" với sự giúp đỡ của hot mom Hằng Túi, hot girl Bella lại tiếp tục gây chuyện. Mới đây trên MXH, CĐM chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hot girl ăn quỵt Bella xuất hiện tại một quầy hàng bán đồ nội thất cao cấp trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Lần này cô còn liên tục gây rắc rối, sự cố cho chính cửa hàng này. Theo như chia sẻ của người đăng đoạn clip, sau khi tiến vào trong cửa hàng bán đồ nội thất của anh trai người này, hot girl ăn quỵt Bella đã tìm vị trí thích hợp để chụp ảnh selfie. Sau đó, chiếc ba lô cồng kềnh phía sau không may chạm vào chiếc bình trên kệ khiến nó rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Tiếng đổ vỡ không chỉ khiến Bella giật mình thảng thốt mà các nhân viên và khách hàng có mặt tại đây cũng bị bất ngờ. Theo chia sẻ của người đăng clip, chiếc bình màu xanh mà hot girl ăn quỵt đã làm vỡ trị giá lên tới 17 triệu đồng. Sau sự việc, nhân viên cũng như chủ cửa hàng đã mời công an đến làm việc về sự cố do Bella gây ra nhưng cũng như mọi lần, cô nàng ăn quỵt này lại tiếp tục "cãi chày cãi cối" cho rằng nhân viên đánh vỡ chứ không phải do cô. Trong lúc nói chuyện với đồng chí công an trên phường, Bella liên tục cho biết bản thân không biết chiếc bình rơi xuống và khẳng khăng khẳng định có người ám hại mình để đưa mình vào chòng. Cụ thể Bella trình bày rằng: "Em đi ngang qua, em xem cái đồng hồ của người ta. Đầu tiên em không biết mình đánh vỡ, em tưởng khoảng cách xa như thế làm sao mình đánh vỡ được. Cái bàn đồng hồ bên này, cái bàn kia nó bên này hai cái phải cách nhau 1m". Sau khi vụ việc xảy, cửa hàng đã yêu cầu Bella lên cơ quan công an phường Láng Thượng. Sau khi tiếp nhận, phía công an nhận định đây là vụ việc dân sự nên đơn vị này không thể xử lý, sau đó hướng dẫn hai bên giải quyết với nhau. Chia sẻ về sự cố với Bella, quản lý cửa hàng Timur (người Nga) đã cho biết: "Sau khi làm vỡ chiếc bình, cô ấy nói sẽ gọi bạn đến bồi thường, tuy nhiên từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối cô ấy vẫn không gọi được ai đến. Khi ra công an phường, chúng tôi được biết cô ấy là một người hoàn cảnh, anh công an chia sẻ rằng cô ấy cũng thường xuyên phải ra đồn công an vì nhưng tình huống tương tự. Sau khi nghe anh công an nói, chúng tôi đã về, lên mạng tìm hiểu về người phụ nữ này, thực sự chúng tôi cũng không hiểu lối sống của cô ấy. Tuy nhiên vì cô ấy có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi quyết định không bắt cô ấy phải bồi thường, dù khoản tiền không hề nhỏ.". anh Timur cho biết thêm.

