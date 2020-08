Hot girl bị host Nam Trung bắt chùi lông mày The Face là ai?

Nguyễn Ngọc Minh, biệt danh là Ming Ming hiện đang là hot girl nổi đình đám trên Instagram và Youtube với hơn 90 ngàn người theo dõi. Trước đây, cô nàng từng tham gia vào buổi casting The Face Vietnam 2018 tại Hà Nội và gây ấn tượng với giảm khảo và khán giả truyền hình khi dính lỗi make up. Lúc đó, cô nàng bị Nam Trung chỉ ra lỗi vẽ lông mày quá to khiến khuôn mặt cô trông cau có, dữ dằn. Sau đó, ban giám khảo đã giúp Ngọc Minh chỉnh sửa, lau bớt đôi lông mày quá đậm, trông khuôn mặt cô nàng hài hòa và dễ thương hơn hẳn. Dù bị chê trên sóng truyền hình, thế nhưng đâu ai biết rằng Ngọc Minh lại là một cái tên rất nổi tiếng trên MXH với trào lưu biến hóa ngoại hình. Hot girl 10x được đánh giá có gu ăn mặc cá tính và khá nổi bật với bạn bè cùng trang lứa. Hiện tại, Ngọc Minh là mẫu ảnh, Youtuber và KOL với nhiều hợp đồng quảng cáo trên MXH. Được biết, niềm đam mê của Minh là giày thể thao, nhưng cô không dành quá nhiều tiền để mua chúng. Đôi giày yêu thích và cũng là đắt tiền nhất của Minh trị giá hơn 2 triệu đồng. Cô bạn nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình xinh xắn. Phong cách của Ming Ming khiến nhiều người nhầm tưởng cô nàng là hot girl đến từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

