Hot girl “bắp cần bơ” khiến dân tình ngán ngẩm, mang chuyện tự tử ra để khóc than

Bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip "thả thính" cực ngọt nhưng hot girl "bắp cần bơ" liên tục gặp phải những rắc rối do chính cô nàng gây ra. Thời gian gần đây, Thanh Tâm nhiều lần vạ miệng khiến dân mạng ngán ngẩm. Mới đây nhất, trên một livestream giao lưu với dân mạng, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm đã có những phát ngôn phản cảm liên quan đến việc tại sao bản thân không học tại trường Hutech. Ngây lập tức, phát ngôn của cô nàng nhận "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí đã tấn công trang cá nhân của Thanh Tâm bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Trên trang cá nhân, hot girl Trần Thanh Tâm chính thức gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng, đặc biệt là sinh viên hai trường đại học mà cô từng nhắc tới. Đồng thời thừa nhận bản thân nói mà không suy nghĩ. "Có nhiều bạn còn nhắn tin bảo em: "Sao mày không chết đi cho đẹp trời!", lúc ấy em buồn và hụt hẫng lắm, em cũng đã từng nghĩ đến cái chết. Nếu như mình chết đi thì mọi người sẽ bỏ qua cho mình chứ? Nếu như mình chết đi thì sẽ xoá tan những sai lầm của mình trong quá khứ phải không?... Nhưng lúc cầm những viên thuốc vô tri trên tay, nước mắt em đã rơi, hàng tá suy nghĩ trong đầu hiện lên đã ngăn cản em làm điều dại dột ấy" - Thanh Tâm cho hay. Hot girl Tik Tok cũng hứa sẽ không bao giờ phát ngôn thiếu suy nghĩ và trở thành một Thanh Tâm hoàn toàn mới, mong dân mạng có thể tha thứ và đón nhận. Mặc lời xin lỗi chân thành từ phía Thanh Tâm, dân mạng vẫn thờ ơ, cho biết cô nàng chỉ liên tục tạo chiêu trò để nổi tiếng. Chẳng có bất kỳ hot girl nào mà cứ mấy ngày lại vạ miệng một lần như vậy. Nhiều người còn đặt cho hot girl cái tên "Tâm sorry" bởi liên tục xin lỗi vì những lỗi lầm khó chấp nhận. Trước đó, Thanh Tâm từng nhận định học dốt mà kiếm ra tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không làm được tiền. Cô cũng không ngần ngại văng bậy, chửi lại những người nhận xét không hay về bản thân. Khi bị bóc mẽ nhan sắc kém xinh, có phần đô con, Thanh Tâm cho biết do bị ốm nên mặt sưng. Không chỉ có vậy, hot girl khẳng định có người ghét nên hãm hại, dùng phần mềm chỉnh ảnh để kéo to mặt cô ra. Trong một bình luận, Thanh Tâm cho rằng chỉ con gái mới sân si, tìm cách "dìm hàng" cô vì thói sân si, ghen tỵ. Kể từ khi nổi tiếng, Trần Thanh Tâm liên tiếp dính vào scandal, không có bất kỳ hành động nào được dân mạng khen ngợi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trần Thanh Tâm Gửi Lời Xin Lỗi đến cộng đồng mạng sau những phát ngôn Gây Sốc của mình - Nguồn: Youtube

Bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip "thả thính" cực ngọt nhưng hot girl "bắp cần bơ" liên tục gặp phải những rắc rối do chính cô nàng gây ra. Thời gian gần đây, Thanh Tâm nhiều lần vạ miệng khiến dân mạng ngán ngẩm. Mới đây nhất, trên một livestream giao lưu với dân mạng, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm đã có những phát ngôn phản cảm liên quan đến việc tại sao bản thân không học tại trường Hutech. Ngây lập tức, phát ngôn của cô nàng nhận "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí đã tấn công trang cá nhân của Thanh Tâm bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Trên trang cá nhân, hot girl Trần Thanh Tâm chính thức gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng, đặc biệt là sinh viên hai trường đại học mà cô từng nhắc tới. Đồng thời thừa nhận bản thân nói mà không suy nghĩ. "Có nhiều bạn còn nhắn tin bảo em: "Sao mày không chết đi cho đẹp trời!", lúc ấy em buồn và hụt hẫng lắm, em cũng đã từng nghĩ đến cái chết. Nếu như mình chết đi thì mọi người sẽ bỏ qua cho mình chứ? Nếu như mình chết đi thì sẽ xoá tan những sai lầm của mình trong quá khứ phải không?... Nhưng lúc cầm những viên thuốc vô tri trên tay, nước mắt em đã rơi, hàng tá suy nghĩ trong đầu hiện lên đã ngăn cản em làm điều dại dột ấy" - Thanh Tâm cho hay. Hot girl Tik Tok cũng hứa sẽ không bao giờ phát ngôn thiếu suy nghĩ và trở thành một Thanh Tâm hoàn toàn mới, mong dân mạng có thể tha thứ và đón nhận. Mặc lời xin lỗi chân thành từ phía Thanh Tâm, dân mạng vẫn thờ ơ, cho biết cô nàng chỉ liên tục tạo chiêu trò để nổi tiếng. Chẳng có bất kỳ hot girl nào mà cứ mấy ngày lại vạ miệng một lần như vậy. Nhiều người còn đặt cho hot girl cái tên "Tâm sorry" bởi liên tục xin lỗi vì những lỗi lầm khó chấp nhận. Trước đó, Thanh Tâm từng nhận định học dốt mà kiếm ra tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không làm được tiền. Cô cũng không ngần ngại văng bậy, chửi lại những người nhận xét không hay về bản thân. Khi bị bóc mẽ nhan sắc kém xinh, có phần đô con, Thanh Tâm cho biết do bị ốm nên mặt sưng. Không chỉ có vậy, hot girl khẳng định có người ghét nên hãm hại, dùng phần mềm chỉnh ảnh để kéo to mặt cô ra. Trong một bình luận, Thanh Tâm cho rằng chỉ con gái mới sân si, tìm cách "dìm hàng" cô vì thói sân si, ghen tỵ. Kể từ khi nổi tiếng, Trần Thanh Tâm liên tiếp dính vào scandal, không có bất kỳ hành động nào được dân mạng khen ngợi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trần Thanh Tâm Gửi Lời Xin Lỗi đến cộng đồng mạng sau những phát ngôn Gây Sốc của mình - Nguồn: Youtube