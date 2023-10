Hai hot mom Gen Z vẫn giữ được nhan sắc như gái còn son

Được biết đến là gương mặt người mẫu - nữ diễn viên trẻ triển vọng, Thiên An hiện tại đã "lên chức" bà mẹ 1 con. Đến thời điểm bây giờ, Thiên An đã trở thành một " hot mom" có độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Hot girl Thiên An sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng của "gái 1 con trông mòn con mắt". Thời gian gần đây, Thiên An còn tự tin chia sẻ những hình ảnh cùng con gái, kỹ năng nuôi dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những bức ảnh tình cũ Jack đăng tải đều cho thấy đường nét gương mặt thon gọn, sắc sảo. Cô thường diện những chiếc váy sang trọng, khoe bờ vai mảnh mai hay tấm lưng trần gợi cảm.Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa cũng là hot mom đình đám khi làm mẹ hai con khi còn quá trẻ. Sau khi sinh em bé thứ hai, Joyce Phạm nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và có gu thời trang sành điệu, cá tính. Là mẹ hai con nhưng Joyce Phạm vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, thanh mảnh. Trên trang cá nhân, cô tích cực đăng tải các bức ảnh khoe eo thon trong những thiết kế áo táo bạo. Joyce Phạm thường nhận được nhiều lời khen khi biết lựa chọn những món đồ phù hợp với chiều cao khiêm tốn khoảng 1,50m. Còn trẻ nhưng cô nàng đã nổi tiếng với lối sống sang chảnh, thường xuyên mua đồ hiệu, không ngại chi tiền đi du lịch nước ngoài...Ảnh: FBNV

