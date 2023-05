Hai cô gái tắm ở Hồ Gươm: Đưa tin “fake”, bị phạt sao?

Chiều 16/5, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh 2 cô gái cởi đồ, trùm kín đầu và xuống tắm ở hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Clip nhanh chóng lan truyền chóng mặt khiến cư dân mạng bức xúc.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 bạn trẻ tắm gội ở Hồ Gươm khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình

Theo clip ghi lại, thời điểm hai cô gái tắm ở hồ Gươm có nhiều người dân đi dạo, ngồi ghế hóng mát bên hồ. Thậm chí có những người còn tò mò ngồi gần nơi hai cô gái tắm và có hành động trêu đùa, cợt nhả.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên MXH đã tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn, hầu hết cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và nhức mắt trước hành động phản cảm của 2 bạn trẻ này. Phần lớn bày tỏ sự bức xúc và đề nghị xử lý nghiêm bởi khu vực hồ có di tích và cũng là nơi cấm bơi lội.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng sự việc hai người tắm trên hồ Hoàn Kiếm là không có thật, có thể đây là sản phẩm cắt ghép. Hai người tắm ở bể bơi hoặc suối nào đó, sau đó người đăng tải dùng app để ghép vào địa điểm hồ Hoàn Kiếm.

Hiện tại, đoạn clip 2 bạn trẻ tắm gội ở Hồ Gươm vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội.

Vậy trường hợp đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội sẽ bị xử lý ra sao?

Thực tế trước đó có khá nhiều trường hợp người dùng mạng bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật để câu "like". Điển hình là vụ việc TikToker Hoàng Minh đăng tải video nói xấu và nói sai sự thật về người miền Trung, sau đó anh chàng bị phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phạt 10 triệu đồng.

TikToker Hoàng Minh bị phạt 10 triệu đồng bởi đăng tải video nói xấu và nói sai sự thật về người miền Trung.

Hay trước đó, Trần Văn Duy hay còn được dân mạng biết đến với tên Duy Nến chủ của kênh YouTube Hà Nội Phố chuyên đăng các video về đề tài ẩm thực đã bị xử phạt do có hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật".

Theo đó, vào hồi 19h30 ngày 4/5/2021, Duy Nến đã sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải thông tin "Hà Nội Phố Thông Thoáng Trong Ngày Đầu Phong Tỏa #hnp". Thông tin này đi kèm theo 1 video về trải nghiệm đường phố Hà Nội.

Theo Vietnamnet, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội, xác nhận thông tin mà Duy Nến đưa ra là sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 99, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Duy. Ông Duy phải nộp phạt số tiền 12,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Youtuber Duy Nến từng phải nộp phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Hành vi bình luận, đăng bài có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trường hợp cá nhân có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc như vừa nên trên thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời phải thực hiện gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.