Gây án tày đình, thú cưng "giả chết" hòng thoát tội khiến dân tình thích thú

Ai từng nuôi thú cưng trong nhà hẳn là không ít lần gặp rắc rối với chúng. Các pet dễ thương nhưng đôi lúc chúng khiến chủ nhân phải thót tim. Điển hình như tình huống mới đây, người chủ về nhà hoảng hốt vì chú chó con nằm ngửa giữa nhà bất động với nhiều vệt màu đỏ như máu dính đầy trên cơ thể. Tưởng chú chó cưng gặp tai nạn đáng sợ nào đó nhưng sự thật thì bất ngờ hơn thế. Hóa ra, thú cưng đã chén vài quả thanh long ruột đỏ trên bàn thờ ông địa nên mới nhem nhuốc như vậy. Không may, trong lúc ăn vụng thanh long, chú chó ăn phải trái để lâu ngày lên men khiến bị "phê" và ngã ra đất bất tỉnh. Có lẽ sau khi biết được sự thật, người chủ đã thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ là chú chó ăn vụng nên mới gặp tình huống này. Câu chuyện chú chó ăn vụng rồi lăn đùng ra nhà sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của CĐM. Thậm chí, nhiều người dí dỏm khen chú chó "láu cá". Chia sẻ trên fanpage Candy The Corgi Official, nickname L.L bình luận: "Một phen đau tim của chủ và một cú lừa ngoạn mục của cún. Nhìn chú chó đáng yêu quá dù hơi nghịch ngợm và dám tạo hiện trường giả để lừa chủ" Còn nickname T.A thì cho hay: "Biết tội ăn vụng sẽ bị ăn đòn nên chắc chú cún giả chết để nhận được sự khoan hồng của chủ. Quả là thông minh. Đáng yêu quá đi mất". Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều dân mạng cũng được dịp đăng tải những bức ảnh khoe những khoảnh khắc "giả chết" để đốn tim của chủ. Một chú chó Corgi "giả chết" để chiếm cảm tình của chủ. Clip Idol Dúi hôm nay đi chợ gặp fan cứng | Gấu Mèo Bắc Mỹ - Nguyễn Văn Dúi - Nguồn: Youtube

Ai từng nuôi thú cưng trong nhà hẳn là không ít lần gặp rắc rối với chúng. Các pet dễ thương nhưng đôi lúc chúng khiến chủ nhân phải thót tim. Điển hình như tình huống mới đây, người chủ về nhà hoảng hốt vì chú chó con nằm ngửa giữa nhà bất động với nhiều vệt màu đỏ như máu dính đầy trên cơ thể. Tưởng chú chó cưng gặp tai nạn đáng sợ nào đó nhưng sự thật thì bất ngờ hơn thế. Hóa ra, thú cưng đã chén vài quả thanh long ruột đỏ trên bàn thờ ông địa nên mới nhem nhuốc như vậy. Không may, trong lúc ăn vụng thanh long, chú chó ăn phải trái để lâu ngày lên men khiến bị "phê" và ngã ra đất bất tỉnh. Có lẽ sau khi biết được sự thật, người chủ đã thở phào nhẹ nhõm bởi chỉ là chú chó ăn vụng nên mới gặp tình huống này. Câu chuyện chú chó ăn vụng rồi lăn đùng ra nhà sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý của CĐM. Thậm chí, nhiều người dí dỏm khen chú chó "láu cá". Chia sẻ trên fanpage Candy The Corgi Official, nickname L.L bình luận: "Một phen đau tim của chủ và một cú lừa ngoạn mục của cún. Nhìn chú chó đáng yêu quá dù hơi nghịch ngợm và dám tạo hiện trường giả để lừa chủ" Còn nickname T.A thì cho hay: "Biết tội ăn vụng sẽ bị ăn đòn nên chắc chú cún giả chết để nhận được sự khoan hồng của chủ. Quả là thông minh. Đáng yêu quá đi mất". Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều dân mạng cũng được dịp đăng tải những bức ảnh khoe những khoảnh khắc "giả chết" để đốn tim của chủ. Một chú chó Corgi "giả chết" để chiếm cảm tình của chủ. Clip Idol Dúi hôm nay đi chợ gặp fan cứng | Gấu Mèo Bắc Mỹ - Nguyễn Văn Dúi - Nguồn: Youtube