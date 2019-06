Gái xinh diện mốt không nội y, hồn nhiên khoe da thịt giữa đường

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hình thái thời tiết này đang diễn ra hết sức phức tạp.

Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Có nơi, nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Những hình ảnh trên được ghi lại tại Vĩnh Phúc vào ngày hôm qua. Bởi vậy thời điểm này, nhiều chị em mỗi khi ra đường thường tìm đủ cách để tránh nắng. Nhưng kiểu ăn mặc bá đạo như cô gái trong loạt hình dưới đây đang trở thành đề tài gây tranh cãi.



Theo đó, gây xôn xao các diễn đàn mạng hôm qua là hình ảnh người phụ nữ vô tình để lộ cách ăn mặc phản cảm. Cụ thể, do chọn trang phục áo khá rộng lại cắt xẻ táo bạo trong khi người đi cùng phóng xe máy với tốc độ quá nhanh khiến toàn bộ phần lưng của nữ chính lộ hết ra ngoài. Đặc biệt, vì không mặc nội y nên người này lại càng khiến người xung quanh nóng mắt.

Bạn nghĩ sao về cách ăn mặc này?

"Nóng nực đến mấy nhưng ra đường cũng đừng quên mặc nội y nhé mấy cô gái. Nhìn phản cảm lắm", "Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy ngán ngẩm không còn gì để nói", "Sao không khoác thêm cái áo chống nắng vào nhỉ?",... là những bình luận để lại.

Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được ghi lại tại Vĩnh Phúc vào ngày 10/6.