Fan girl U23 tâm sự từng muốn tự tử vì bị dồn vào đường cùng

Mới đây, khi tham gia trào lưu "I have" và "I have never" (Tạm dịch: Tôi từng và Tôi chưa bao giờ), Võ Ngọc Trân có một chia sẻ rất dài liên quan đến việc từng có thời gian muốn tự tử vì gặp quá nhiều dồn nén và áp lực. "Dù là bất kỳ lý do gì khiến họ tự tử, hãy nghĩ đến mẹ của mình" - Hot girl cho biết tất cả chỉ là thử thách và cô đã vượt qua được. Bên cạnh đó Ngọc Trân cũng tâm sự cô từng nhận được rất nhiều tin nhắn gạ gẫm, ban đầu thấy sốc và khó chịu nhưng sau cũng thấy quen dần. "Mình không trả lời, chặn và bỏ qua tin nhắn. Nói chung quan trọng là do mình thôi" - hot girl 10X cho biết. Võ Ngọc Trân (SN 2001) là hot girl đình đám trên mạng xã hội hơn 600.000 lượt theo dõi. Cô nàng hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT).Hot girl Võ Ngọc Trân sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, ngũ quan hoàn hảo và đặc biệt là có một thân hình đồng hồ cát cực nóng bỏng. Nữ sinh Việt Nam từng nhiều lần lên báo nước ngoài và được khen ngợi là người đẹp không góc chết. Không chỉ xinh đẹp, Võ Ngọc Trân còn giỏi kinh doanh, làm ăn phát đạt khi buôn bán online. Dù mới 19 tuổi nhưng hot girl đã có thu nhập cực khủng. Tự kiếm ra tiền, hot girl Sài thành thường xuyên đi du lịch sang chảnh cùng bạn bè, mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, Võ Ngọc Trân cũng gặp không ít "phốt". Cô bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp và can thiệp dao kéo để có vòng 1, vòng 3 trong mơ. Thế nhưng ngay lập tức, hot girl khẳng định nhan sắc của mình là tự nhiên 100%. Không chỉ vậy, cô nàng cũng từng bị tố học dốt khi lộ bảng điểm tại trường và điểm thi THPT Quốc gia khiến nhiều người vô cùng bất ngờ bởi trước đó Ngọc Trân từng khoe nhận được giấy khen cho thành tích học tập của mình. Võ Ngọc Trân là hot girl xinh đẹp nhưng không kém phần tai tiếng. Xem thêm clip: Võ Ngọc Trân: Từ nữ sinh đình đám Sài Gòn trở thành gái đẹp bị 'bóc phốt' PTTM nhiều lần - Nguồn: Youtube

