Đỗ xe bên lề đường, xế hộp nhận cái kết... đầy băng vệ sinh

Mới đây mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc ô tô con bị dán băng vệ sinh kín mít. Vụ việc trên xảy ra tại địa phận phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Dựa vào hình ảnh có thể thấy, chiếc xe đang dừng đỗ tại phần đường có vạch mắt võng. Vụ việc đã thu hút rất đông người hiếu kì tập trung theo dõi. Xem xong những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng bình luận: "Dán như thế này là cũng tốn công sức lắm luôn. Thật kiên trì", "Rồi lấy keo 502 mà dán vào xong lúc bóc ra bong sơn của nó. Nó cho vào tội huỷ hoại tài sản thì ngồi mà khóc", "Chắc là dán bằng 502 rồi", "Xe thấm nước"... Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an phường Ngô Quyền nhận được thông tin phản ánh một ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 đỗ ngay trên phần vạch kẻ đường mắt võng (được sử dụng để báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ) ở đường Đặng Thị Nho (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) đã bị ai đó dán băng vệ sinh lên kính xe. Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã đến hiện trường lập biên bản và xác minh vụ việc. Chủ xe Hyundai i10 là một người dân sống ở một chung cư cạnh đó. Đây không phải lần đầu tiên những chiếc ô tô đỗ sai quy định nhận phải cái kết như trên. Trước đó, CĐM tiếp tục lan truyền hình ảnh chiếc xe ô tô màu đỏ bị dàn đầy băng vệ sinh phụ nữ. Theo phỏng đoán của nhiều người, lý do chiếc siêu xe này bị dán đầy băng vệ sinh là do người chủ xe đã đỗ xe thiếu ý thức. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số dân mạng khác cũng đã chia sẻ bức ảnh khác liên quan đến chiếc xe đỏ bị dán đầy băng vệ sinh. Theo đó, việc dán đầy băng vệ sinh trên xe này là chủ ý của chủ xe chứ hoàn toàn không phải là lý do đỗ xe ngang ngược. Nhiều người nhận ra, người đàn ông xuất hiện bên cạnh chiếc xe và cũng là chủ chiếc xe bị dán đầy băng vệ sinh đó là Dương Minh Tuyền (thánh chửi) từng 1 thời khiến CĐM điêu đứng. Việc các chủ xe đỗ xe thiếu ý thức đã từng được CĐM lên tiếng chỉ trích nhưng dường như những "món đòn" trừng phạt vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh.

