Điểm mặt dàn bóng của “lò luyện Hoa hậu” ĐH Ngoại thương

Phùng Bảo Ngọc Vân từng là một trong những nữ sinh Đại học Ngoại thương sở hữu thành tích học tập "khủng" như: Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 2017; Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017; ... Ngọc Vân thay vì dấn thân vào showbiz cô đã lựa chọn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành, trở thành giảng viên. Không chỉ giỏi giang, Vân còn chiếm nhiều cảm tình của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng cùng cách ứng xử thông minh. Tham gia thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khi đang là sinh viên ĐH Ngoại Thương, Quỳnh Nga (sinh năm 1995, cao 1m68) gặt hái liền một lúc 3 giải: Á khôi 1, Nữ sinh tài năng và Nữ sinh có phần hùng biện bằng tiếng Anh hay nhất. "Bóng hồng" của ĐH Ngoại thương còn là một trong những gương mặt điển hình trong top gương mặt đạt giải cao và gặt hái nhiều thành công nhất sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại. Trong tương lai, cô mơ ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt giống bố mẹ. Nữ sinh cho rằng ước mơ này không chỉ có ý nghĩa với bản thân mà còn đem lại những giá trị tích cực cho xã hội. Đăng quang Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019, Hà My cũng là gương mặt được cộng đồng mạng chú ý bởi nhan sắc và thành tích nổi bật. Hà My có đam mê rất lớn về thời trang và kinh tế. Đây cũng là lý do cô thi vào ĐH Ngoại thương và đăng ký ban Thời Trang của CLB MFC. Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, người đẹp Lương Thùy Linh hội tụ đầy đủ yếu tố ngoại hình lẫn tri thức xứng đáng với chiếc vương miện được trao tặng. Là sinh viên của trường ĐH Ngoại thương, Lương Thuỳ Linh gây ấn tượng về thành tích học tập. Cô nàng là sinh viên lớp chất lượng cao khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp từng tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh ở cấp 3 và có kết quả thi IELTS đạt 7.5.

