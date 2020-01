Đi lễ đầu năm, nam thanh niên trèo lên tận mái để chụp ảnh sống ảo

Mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ tấm hình một nam thanh niên thản nhiên trèo lên mái ngói của chùa Tam Chúc, đi đi lại lại, tạo dáng để chụp ảnh sống ảo. Đây là dịp đi lễ đầu năm nên lượng người tới chùa rất đông, lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, người này không hề e ngại thực hiện hành động lố lăng. Đi lễ chùa là hoạt động tâm linh của người Việt, đây cũng là nơi tôn nghiêm, mọi cử chỉ, lời nói đều phải đúng mực. Vậy mà nam thanh niên mặc áo đen này lại bất chấp để có được một bức ảnh sống ảo ưng ý. Hành động vô ý thức này khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Chán đi lại, người này lại ngồi xuống, tự nhiên tạo dáng để chụp ảnh kỷ niệm. "Không hiểu có tốt nghiệp môn đạo đức hay không mà lại hành động như vậy. Ai cũng như thế này thì người ta có dám xây chùa nữa không?", "Vô ý thức! Nơi tôn nghiêm thánh thần mà lại có hành động ngồi trên tận mái gây ô uế như vậy. Phải tội chết" - Nhiều dân mạng bức xúc. Chùa Tam Chúc là ngôi chùa mới, được coi là ngôi chùa lớn nhất Thế giới vì vậy trong xuân Canh Tý 2020, rất nhiều người đã nô nức kéo tới đây lễ bái, tham quan dù đến 12 tháng Giêng mới khai hội. Do quá đông nên ban quản lý chùa không thể quản lý sát sao dẫn đến hàng loạt các hành động phản cảm, bất chấp để chụp ảnh tại chốn tâm linh. Bên cạnh việc ăn mặc phản cảm, lố lăng thì việc bất chấp, leo trèo chụp ảnh khi đi lễ chùa cũng từng nhiều lần bị truyền thông, cộng đồng mạng lên án nhưng sự việc này vẫn tiếp tục tiếp diễn mà không có dấu hiệu dừng lại. Cũng trong dịp đầu xuân năm mới này, một nam thanh niên trèo hẳn lên khối đá thẳng đứng đặt trong chùa để chụp ảnh khiến nhiều người vô cùng bức xúc vì vừa gây mất mĩ quan lại cực kỳ nguy hiểm. Đáng buồn hơn nữa, phía sau nam thanh niên là đám đông nhốn nháo cũng đang muốn trèo lên để chụp ảnh. Người đàn ông ngồi hẳn lên tượng Phật để tạo dáng sống ảo từng gây xôn xao mạng xã hội. Có vẻ như mục đích đi chùa của anh này là để "tạo nét" chứ không phải cầu tài lộc, bình an? Kiểu chụp ảnh cưỡi lên tượng đá này từng xảy ra rất nhiều tại Văn Miếu, Hà Nội khiến ban quản lý phải quây khung sắt và treo biển cấm. Dù vậy vẫn thi thoảng có trường hợp vượt rào để vào cưỡi, sờ đầu rùa cho may mắn. Xem thêm clip: Chùa Nôm Clip Nam thanh niên trèo lên đỉnh tảng đá trong chùa để chụp ảnh - Nguồn: Youtube

