Đẹp chuẩn "thanh xuân vườn trường", hot girl trường Hutech lột xác mãn nhãn

DuMi hay còn có tên thật là Cao Thị Xuân Hồng, cô sinh năm 2000 là hot girl khá nổi trên MXH nhờ sở hữu nét đẹp chuẩn "thanh xuân vườn trường". Sở hữu gương mặt khả ái, dễ thương, thần thái “sang chảnh”, cùng lối diễn khá đa dạng, gái xinh của trường Hutech đã lấy đi biết bao trái tim của cư dân mạng. DuMi còn được cư dân mạng đặt cho danh xưng "hot girl kẹo ngọt" nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, mong manh. DuMi còn là một hot girl TikTok với hàng chục triệu lượt theo dõi, cùng với những clip TikTok “hot” trên mạng với vai trò là một diễn viên và người mẫu tự do. Luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, những bài đăng của DuMi trên facebook cá nhân hay TikTok thường thu hút được hàng nghìn lượt like cùng vô số bình luận tích cực. Với chiều cao khiêm tốn 1m65, sống mũi cao cùng biểu cảm gương mặt hết sức phong phú, DuMi có thể "cân" đủ mọi phong cách. Ở mỗi phong cách, cô nàng đều khiến người đối diện có cảm giác dễ chịu bởi sự thể hiện khéo léo của mình. Hiện tại, DuMi cũng đang là một diễn viên và người mẫu ảnh tự do. Bản thân DuMi vẫn đang cố gắng hoàn thiện chính mình, để nếu có duyên với nghề người mẫu, sẽ có thể tiến xa hơn. Những video của Du Mi đăng tải lên TikTok thường có nội dung hài hước, về cuộc sống thường ngày từ đi xin việc, chuyện yêu đương, thử lòng bạn trai hay đơn giản là những clip nhảy theo nhạc. Kế hoạch trong tương lai của cô gái này sẽ là kinh doanh về mảng thời trang hoặc làm đẹp, nhưng trước hết là hoàn thành xong 4 năm học đại học Hutech. Nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện, DuMi luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

